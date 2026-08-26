เจเศรษฐ์ ลุยปัว เร่งคืนน้ำ–ไฟ มอบของเล่นเติมรอยยิ้มเด็ก ๆ หลังภัยพิบัติ

วันนี้(26 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่บ้านผาเวียง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังสถานการณ์น้ำท่วม โดยเน้นการดูแลประชาชนทุกด้านทั้งความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ พร้อมนำเครื่องปั่นไฟเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมจนครบ 8 เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาด้านพลังงานและช่วยให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ระหว่างการฟื้นฟู พร้อมนำของเล่นไปมอบให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ เพื่อเติมรอยยิ้มและกำลังใจ ให้เด็ก ๆ ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ขณะเดียวกันยังเดินทางเข้าไปยังพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนเป็นรายหลัง ติดตามสภาพความเป็นอยู่ และเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุด
จากนั้น มท.3 เดินทางไปยัง ตำบลศิลาแดง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์และการฟื้นฟูในทุก ๆ ด้าน ทั้งความเป็นอยู่ของประชาชน ระบบสาธารณูปโภค การจัดการพื้นที่ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่ยังมีปัญหา เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
จากนั้น มท.3 ลงพื้นที่ หมู่ 4 บ้านร้อง เพื่อติดตามภารกิจฟื้นฟู โดยลงพื้นที่พร้อม กรมโยธาธิการและผังเมือง และกลุ่มวิศวกร เพื่อตรวจเยี่ยมการสำรวจและประเมินความเสียหายของโครงสร้างบ้านเรือน พร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนและแม่นยำ เพื่อกำหนดแนวทางซ่อมแซมและฟื้นฟูให้ตรงกับสภาพความเสียหาย
นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการทำงานของ เครื่องจักรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟู รวมถึงติดตามสถานการณ์ระบบประปา โดยขณะนี้ ระบบประปาส่วนภูมิภาคสามารถกลับมาให้บริการได้ 100% แล้ว เหลือเพียงระบบ ประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากจากสถานการณ์น้ำท่วม และต้องดำเนินการซ่อมแซมในพื้นที่ ทั้งนี้ มท.3 ได้สั่งจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซมแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดส่งให้ถึงหมู่บ้าน ภายในวันนี้ เพื่อเร่งให้ระบบประปากลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด
ในระหว่างที่ระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูเขายังอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง มท.3 กล่าวขอบคุณมูลนิธิต่าง ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ที่เข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดรถบริการนำน้ำไปเติมให้กับชุมชนทุกวัน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง และบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าระบบประปาจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า การฟื้นฟูครั้งนี้ต้องดูแลประชาชนให้ครบทุกมิติ ไม่ใช่เพียงการซ่อมบ้านหรือฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน แต่ต้องดูแล ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และความรู้สึกของคนในพื้นที่ ไปพร้อมกัน เพราะหลังผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติ สิ่งที่ต้องฟื้นฟูไม่ใช่แค่สิ่งของหรือสถานที่ แต่คือกำลังใจของประชาชนด้วย
“ตอนนี้มหาดไทยทำงานกันเต็มที่ ทุกหน่วยต้องช่วยกัน ทั้งประปา ไฟฟ้า ปภ. ท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานด้านโยธาฯ และต้องขอบคุณมูลนิธิ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ลงมาช่วยกันในพื้นที่ ทุกแรงช่วยเหลือมีความหมายกับประชาชน เราต้องดูแลให้ครบทุกด้าน ทั้งบ้าน น้ำ ไฟ ความปลอดภัย และความรู้สึก เร่งช่วยให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ก่อน พร้อมกับดูแลหัวใจของคนในพื้นที่ไปด้วย แล้วจึงเดินหน้าฟื้นฟูให้พื้นที่กลับมาแข็งแรงและพร้อมเดินหน้าต่อไป” นายเจเศรษฐ์ กล่าว