“ศุภจี” ถกขับเคลื่อนท่องเที่ยวผ่าน TAGTHAi ยกระดับแพลตฟอร์มไทย เชื่อมข้อมูล-สินค้า-บริการ สู่ ศก.ชุมชน

รองนายกฯ “ศุภจี” หารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวผ่าน TAGTHAi ยกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทย เชื่อมข้อมูล-สินค้า-บริการ สู่เศรษฐกิจชุมชน
วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม TAGTHAi เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก
นางศุภจี กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางปรับรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียง “จำนวนนักท่องเที่ยว” ไปสู่ “การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ” โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว รวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ ทั้งสินค้า อาหาร วัฒนธรรม งานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
สำหรับแนวทางการพัฒนา TAGTHAi ที่ประชุมเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับสู่ National Tourism Integration Platform เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ เข้าสู่ระบบเดียว ลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่ และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อ ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเป็น Tourism Data Intelligence เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว สนับสนุนการวางแผนและกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ TAGTHAi ยังสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยภาครัฐและพันธมิตรสามารถร่วมประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะสินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไทย มาจัดทำเป็นแคตตาล็อกและนำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้น เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาทของ TAGTHAi ให้ชัดเจน ทั้งการเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและช่องทางเชื่อมโยงไปสู่การทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
นางศุภจี กล่าวว่า รัฐบาลจะพิจารณาแนวทางนำ TAGTHAi ไปเชื่อมโยงกับโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” เพื่อเพิ่มการรับรู้และขยายฐานผู้ใช้งาน ตลอดจนส่งเสริมให้แพลตฟอร์มเป็นกลไกเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับสินค้าและบริการของไทย เพิ่มโอกาสทางการตลาดและกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชน
“รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เป็นมากกว่าการสร้างจำนวนนักท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว พร้อมนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน และภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว