“วีระยุทธ” ฉะกู้ 4 แสน ล.ไม่สร้างอนาคตประเทศ ใช้ตอบโจทย์การเมือง-เรียกคะแนน เอื้อเครือข่ายอุปถัมภ์

“วีระยุทธ” ฉะ พ.ร.ก.กู้ 4 แสนล้าน ไม่สร้างอนาคตประเทศ ซัดเงินก้อนแรกไม่ช่วยคนเดือดร้อน แต่ใช้ตอบโจทย์การเมือง-เรียกคะแนนเสียง หวั่นก้อนสองกลายเป็นช่องเครือข่ายอุปถัมภ์
วันนี้ (26 ส.ค.) นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร อภิปรายตอนหนึ่งว่า สำหรับ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทนั้น หากเราไปดูวัตถุประสงค์ของการออก พ.ร.ก.ฉบับดังกล่าว พบว่า รัฐบาลยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ เนื่องจากมีคน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มคนเปราะบาง เช่น ประมง ขนส่ง เกษตร 2. ภาคการเกษตรที่รัฐบาลนายอนุทิน ถูกละเลยมากที่สุด 3. กลุ่มเอสเอ็มอี และ 4. กลุ่มแรงงานที่ไตรมาส 2 มีคนว่างงานมากถึง 4 แสนคน ที่ถูกละเลยทั้งจากมาตรการปกติและการออก พ.ร.ก.ฉบับนี้ ซึ่งไม่มีมาตรการช่วยเหลือลงไปอย่างตรงเป้า เพราะรัฐบาลชุดนี้ยังยึดจีดีพีว่ายังเป็นไปตามเป้าหมายที่อยากเห็น
นายวีระยุทธ กล่าวต่อว่า อีกทั้ง นายเอกนิติ และทีมเศรษฐกิจก็ยังยึดมั่นว่าเศรษฐกิจมาถูกทิศทางและกำลังเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งจุดนี้ตนมองว่าอันตรายมากที่สุด และมองว่าการใช้เงินกู้ 2 แสนล้านบาทก้อนแรกของรัฐบาลนั้น นอกจากจะไม่ได้ช่วยกลุ่มคนเปราะบาง เอสเอ็มอี และภาคอุตสาหกรรมแล้ว แต่ยังเป็นการใช้เพื่อตอบโจทย์การเมืองของรัฐบาลเพื่อเรียกคะแนนเสียงให้นายอนุทินสามารถเดินตลาดได้
นายวีระยุทธ กล่าวต่อว่า ส่วนเงินกู้ก้อนที่สองเราก็ต้องถามต่อไปอีกว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้าง เป็นการตั้งโครงการใหม่มาขอรับเงินกู้ เป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ เปลี่ยนผ่านอะไรกันแน่ ไม่มีแผนงานการเปลี่ยนผ่านที่เป็นระบบ ไม่ได้สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วน สามารถใช้งบปกติก็ได้ เป็นการตอบโจทย์การเมืองภายในของรัฐบาลเพื่อเปิดทางให้เครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามาทำโครงการสะเปะสะปะ ไม่ได้สร้างอนาคตประเทศ ฉะนั้น ตนจึงไม่อาจเห็นด้วยกับการอนุมัติ พ.ร.ก.ฉบับนี้ได้