แกะรอยไทม์ไลน์ "ทนายภาคอีสาน" เคยติดคุกคดียาเสพติด นามสกุลพ้อง "ทนายอั๋น" สะพัดบิดาหรือไม่

แกะรอยไทม์ไลน์ "ทนายภาคอีสาน" เคยติดคุกคดียาเสพติด นามสกุลพ้อง "ทนายอั๋น บุรีรัมย์" ปริศนาในครอบครัว "ศุภักษร" ใครเคยค้ายาเเละติดคุก สะพัดเป็นบิดาหรือไม่
วันนี้ (26ส.ค.) จากกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนายภัทรพงษ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” ตอบโต้วิวาทะการสร้าง #ไอ้หอกหัก” ถือเป็นวิธีสกปรก พร้อมยกตัวอย่างหากสร้าง #ลูกไอ้ขี้คุก คงไม่สบายใจ เนื่องจากในช่วงที่รมว.ยุติธรรมรับราชการตำรวจ จ.บุรีรัมย์ เคยจับพ่อทนายอั๋นเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ส่วนแม่ทนายอั๋นถูกจับในพื้นที่อื่น จำคุก 25 ปี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ทนายอั๋น ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า “ตนเป็นชาวอ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ช่วงอายุ14-15ปี (ปี2541-2542) ไม่มีพ่อเเม่ อาศัยอยู่กับน้า เรียนจบ ม.ปลาย จึงเข้ากทม.ทำงานและเรียนม.รามคำแหง”
ล่าสุดทนายอั๋นยอมรับอีกว่า“บิดา มารดา และน้าของทนายอั๋น ถูกดำเนินคดียาเสพติด และรับผลตามกระบวนการยุติธรรมไปเเล้วจริง ”
ขณะเดียวกันช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2569 มีกระแสข่าวจากวงการกระบวนการยุติธรรมว่า มีการขอให้ตรวจสอบประวัติทนายความรายหนึ่งในภาคอีสาน และมีนามสกุลพ้องกับทนายความอีกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหลายวาระในช่วงนี้ เพราะทนายความคนแรกนั้นกำลังถูกร้องเรียนว่าขัดมรรยาททนายความ และเข้าข่ายปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (ต้องโทษจำคุก 16 ปี ในคดียาเสพติดที่เรือนจำจังหวัดพล) เมื่อพ้นโทษได้มีการลบประวัติอาชญากร และได้มีการใช้เอกสารการเปลี่ยนชื่อมาแสดงต่อการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ
โดยช่วงนั้นทนายอั๋น ได้กล่าวยอมรับกรณีนี้ว่า ”ยอมรับมีคนนามสกุลเดียวกับผมถูกต้องขังตามข้อมูลที่เป็นข่าว แต่ข่าวที่ปรากฏอาจถูกบ้างไม่ถูกบ้าง เรื่องคนนามสกุลเดียวกันกับตน แต่ตนไม่บอกว่าเป็นใคร หากแน่จริงเปิดมาสิ เอาผมเข้าไปสวมให้สังคมตีความหมายอย่างนั้น ซึ่งคนที่นามสกุลเดียวกัน ตนไม่ได้เกี่ยวข้อง ก็เป็นเรื่องของเขาไป ไม่ได้เกี่ยวกับตนถูกไหม พฤติการณ์เป็นอะไร อย่างไร กล้าเปิดไหม ไม่เปิด เพราะไม่เกี่ยวกับตน”
เเหล่งข่าวจากสภาทนายความฯเเจ้งว่า กรณีนี้ต้องติดตามความคืบหน้าว่าผู้บริหารสภาทนายความฯจะตรวจสอบทนายความที่มีนามสกุลพ้องกับทนายอั๋นอย่างไร เเละจะมีมาตรการใดในการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นทนายความหรือไม่ เพราะทนายความคนนั้นเคยต้องโทษจำคุก 16 ปีในคดียาเสพติดที่เป็นคดีร้ายเเรง
เเหล่งข่าวกล่าวว่า เเละปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบวิชาชีพเเละทนายอั๋นจะถูกพิจารณาลงโทษหรือไม่ในการร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าว เพราะทนายอั๋นยอมว่าบิดาเคยติดคุกในคดียาเสพติดจริงเเละบุคคลที่ใช้นามสกุลศุภักษรตามที่ทนายอั๋นยอมรับว่า รู้จักนั้น บุคคลดังกล่าวติดคุก16ปีในคดียาเสพติดจริง ซึ่งต้องตรวจสอบว่าทนายความคนนั้นคือบิดาของทนายอั๋นหรือไม่