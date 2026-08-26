นายกฯมอบรางวัลประกวดหนังสั้น “พราวไทย” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
ทำเนียบ วันนี้ ( 26 ส.ค. ) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film Contest) “พราวไทย” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมโครงการ และสื่อมวลชน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยคำว่าพราวไทย สื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยมาเปล่งประกาย สร้างความภาคภูมิใจ และเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่
สำหรับการดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นิสิต และนักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และวิถีชีวิตของคนไทย ก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่าง ๆ และเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศ และต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากล
การจัดโครงการในปีนี้ มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 79 ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 15 ทีม รวม 70 คน ซึ่งแต่ละทีมได้รับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้น ทีมละ 20,000 บาท
ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2569 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.สะรณ โกวิทวณิชชา ผู้อำนวยการเทศกาล World Film Festival of Bangkok และคุณศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี พร้อมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย 6 คน ได้แก่ คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว คุณอดิเรก วัฏลีลา คุณราเชนทร์ ลิ่มตระกูล คุณเกียรติ ศงสนันทน์ คุณบัณฑิต ทองดี และคุณศุภรัฐ บุญมาแย้ม ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ทั้ง 15 ทีม มีระยะเวลาในการพัฒนาและผลิตผลงานประมาณ 2 เดือน ก่อนส่งภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมการประกวด โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
• รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชย จำนวน ม2 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมที่ได้รับรางวัล พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้าย ก่อนกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน และร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ได้รับรางวัล
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ทีม จะได้เข้าร่วม Bootcamp หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายน 2569 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันเรื่องราวและอัตลักษณ์ความเป็นไทยในบริบทใหม่ ๆ ผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ให้เผยแพร่สู่สายตานานาชาติ และเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในเวทีโลกต่อไป