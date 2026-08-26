รัฐบาลแจงเรือสหรัฐฯแวะไทยตามกรอบปกติ ชูจุดยืน “ไทยไม่เลือกข้าง แต่เลือกสร้างโอกาสให้คนไทย”

โฆษกรัฐบาลย้ำ เรือสหรัฐฯ แวะไทยตามกรอบปกติ ชูจุดยืน “ไทยไม่เลือกข้าง แต่เลือกสร้างโอกาสให้คนไทย” แจงนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุล รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ
วันนี้ (26 สิงหาคม 2569) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลว่า การแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกันยายน เป็นการเลือกข้างของประเทศไทย
นางสาวรัชดา กล่าวว่า การแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติ ภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จึงไม่เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆ
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุล รักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ และให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
“ขออย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้น ว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใด รัฐบาลชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เราไม่เลือกข้าง แต่เลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทย เราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจ พร้อมให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบผู้ใด ซึ่งเราไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง ขณะที่มุ่งสนับสนุนสันติภาพในทุกพื้นที่” นางสาวรัชดากล่าว