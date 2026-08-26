นายกฯประชุมกก.อำนวยการจัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ย้ำให้สมพระเกียรติ

รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อย่างสมพระเกียรติ พร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
วันนี้ (26 สิงหาคม 2569) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ครั้งที่ 1/2569 โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ โดยประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา และภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพ และภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ให้ราชสกุล ราชินิกุล คณะองคมนตรี คณะรัฐบาล คณะบุคคล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ
ในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 19.00 น. พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธี โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ นายกรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงาน ได้แก่ การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุ รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน การจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทาน การจัดการแสดงมหรสพสมโภช การจัดนิทรรศการ และการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ในการนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด