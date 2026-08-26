“อนุทิน” ขอบคุณฝ่ายค้านอุดหนุนธุรกิจเพื่อน นัดเสวนาเปิดหลักฐานฮั้ว สว.ที่พูลแมน ไม่รู้มีนัยยะย้ำไม่เกี่ยว

นายกฯ ขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อน หลัง ฝ่ายค้านนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐาน ฮั้ว สว.ที่ รร.พูลแมน - ปัด ไม่รู้มีนัยอะไร ลั่น “ไม่เกี่ยวกับผม”
วันนี้ (26ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีฮั้ว สว. ที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569ว่า “ก็ดีสิ”
เมื่อถามว่า การเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “โอ๊ย… ขอบคุณที่ไปอุดหนุน” พร้อมหัวเราะ และระบุว่า ถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อน ก่อนถามกลับว่า “พูลแมนที่เป็นของเจ้าของคิง เพาเวอร์ ใช่หรือไม่ เราสนิทกันดี ขอบคุณที่ไปอุดหนุน”
เมื่อถามย้ำว่า การตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ไม่ทราบ ไม่เกี่ยวอะไรกับผม”