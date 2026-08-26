"พิพัฒน์" เชื่อลูกชายไม่เอี่ยวฮั้ว สว. เหตุเป็น สส.บัญชีรายชื่อ-สังกัดพรรค กม.ห้ามยุ่ง ขู่ฟ้องซักฟอกลอยๆ

”พิพัฒน์“ เชื่อลูกชายไม่มีเอี่ยวฮั้ว สว. เหตุเป็น สส.บัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคการเมือง กฎหมายห้ามยุ่งเกี่ยวเลือก สว. จะฟ้องถ้าซักฟอกแบบลอยๆ ไม่มีหลักฐาน
ทำเนียบ วันนี้ (26 ส.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี สส.พรรคประชาชน ระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัว นายชลัฐ รัชกิจประการ สส.พรรคภูมิใจไทย บุตรชายของนายพิพัฒน์ และ 1 ในผู้ถูกคณะไต่สวนชี้มีมูลคดีโกง สว. โทรติดต่อ สว. อย่างน้อย 19 คน ว่า เรื่องฮั้ว สว. ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือซักถาม ดังนั้นข่าวที่เกิดขึ้นใครตอบได้บ้างว่า สว. คนไหน
ส่วนที่มีการเปิดเผยว่าคนในพรรคภูมิใจไทย 19 คน เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องฮั้ว สว. นั้น นายพิพัฒน์ กล่าวว่า คิดว่านายชลัฐ ไม่น่าจะเข้าไปยุ่งในส่วนนั้น และเขาก็เป็น สส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้นในการลงพื้นที่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่เป็น สส. ก็ไม่ควรเกี่ยวข้องกับ สว. เพราะ สว.ไม่สามารถสั่งการพรรคการเมืองได้ ฉะนั้นใครจะว่าอย่างไรก็ต้องกลับไปถามคนที่ออกมาให้ข้อมูล ว่าคนที่พูดว่ามีอะไรในใจ หรือมีเจตนาอย่างไรและที่สำคัญคนที่เป็น สส. ซึ่งสังกัดพรรคการะมือง ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับ สว. ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง นี่คือประเด็นตามข้อกฎหมาย และเชื่อว่านายชลัฐไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้น หากอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงต้องไปถามนายชลัฐโดยตรง เพราะเรื่องนี้ตนไม่ได้ตามข่าว เฉพาะงานกระทรวงก็มากพอแล้ว พร้อมย้ำว่า พรรคการเมืองกับ สว. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อเท็จจริง
เมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านนำประเด็นฮั้ว สว. ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจและมีการพาดพิงนายพิพัฒน์ พร้อมที่จะชี้แจงหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ย้อนถามกลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องอะไร หากเป็นเรื่องฮั้ว สว. ทางนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์แล้วใช่หรือไม่ พวกเราในฐานะลูกพรรคก็ต้องเดินตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ และยืนยันว่าพวกเราเป็นพรรคการเมือง เป็นสมาชิกพรรคการเมือง โดยเฉพาะนายชลัฐ เป็น สส. บัญชีรายชื่อ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือก สว. เพราะไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลย นี่คือข้อเท็จจริงที่ตนอยากสื่อสาร
“ส่วนใครจะโยงเรื่องการเมืองให้ถึงตัวผมอย่างไร ถ้าคุณจะอภิปราย ผมพร้อมตอบในสภา ในช่วงการอภิปรายในสภา แต่สำคัญที่สุดมีหลักฐานหรือไม่ ถ้าคุณกล่าวหาลอยๆ ก็คงต้องไปเจอกันอีกในเวทีหนึ่ง ซึ่งตัวผมเองไม่เคยกังวล“ นายพิพัฒน์ กล่าว
เมื่อถามว่าถ้าอภิปรายโดยไม่มีหลักฐานก็เตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีย้อนกลับใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในเมื่อคุณก้าวก่ายสิทธิของเรา หรือใส่ร้ายเรา เราก็ต้องป้องกันตัวเอง เพราะเราต้องรักษาสิทธิของเรา ไม่ใช่คุณจะพูดก็พูด ข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ทราบ และขอยืนยันว่าพวกเราสมาชิกพรรคภูมิใจไทย สังกัดพรรคการเมืองไม่สามารถไปก้าวก่ายกับการเลือก สว.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินผ่านมาพอดี นายพิพัฒน์จึงเข้าเดินเข้าไปบอกกับนายกฯ ว่านักข่าวสัมภาษณ์เรื่องประเด็นฮั้ว สว. ขณะที่นายกฯ ยิ้มให้ แล้วก็เดินไปพร้อมกัน