ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้คดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง 28 ก.ย.อ่านคำวินิจฉัย 14:00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญนัดชีดขาคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง 28 กันยายน ออกนั่งอ่านคำวินิจฉัยเวลา 14:00 น.
วันนี้ (26 ส.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน 5 ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร้องโดยอ้างว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 22 เรื่อง ขอให้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่ง หรือบาร์โค้ด และรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่า สามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนน รวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนมิได้เป็นไปโดยรับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 4 มาตรา 25 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 50(7) มาตรา 83 วรรค 2 มาตรา 85 มาตรา 95 และมาตรา 224 โดยการไต่สวนวันนี้ นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ประธาน กกต.ได้มาร่วมสังเกตการณ์ไต่สวนด้วย
พยานจำนวน 5 ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกประกอบด้วย 1. นางนิตรีญา รัตนทัศนีย์ นักวิชาการคอมชำนาญการ สำนักงาน กกต. 2. นายวรพงศ์ อนันต์เจริญกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. 3. นายภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 4. นางกัญญาณัฐ พิกุลทอง กรรมการบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด และ 5. นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.
ล่าสุด มีรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้ไต่สวนพยานทั้ง 5 ปากเสร็จสิ้นแล้ว และได้นัดประชุมเพื่อจัดทำคำวินิจฉัยในวันที่ 28 ก.ย.2569 หลังจากนั่นจะอ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14.00 น.วันเดียวกัน