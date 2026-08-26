"อนุทิน" ชี้สำนวนคดีฮั้ว สว.ของดีเอสไอหลุด ไม่ใช่เจตนาดีแน่ ไม่รู้ใครปล่อย-รมต.เก่าเอี่ยวหรือไม่ เชื่อหาตัวไม่ยาก

"อนุทิน" ชี้ปมเอกสารฮั้ว สว. DSI หลุด! "ไม่ใช่เจตนาดีแน่" บอกไม่รู้ใครปล่อย-รมต.เก่าเอี่ยวหรือไม่ เชื่อหาตัวไม่ยาก พร้อมไฟเขียวดำเนินคดีเต็มที่
วันนี้ (26 ส.ค. 69) เวลา 10.03 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับว่าสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในคดีฮั้ว สว.หลุด ว่า มันมีกฎหมายอยู่แล้วว่า ใครเอาเอกสารทางราชการออกมา ก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตน อยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฏหมายอย่างไร
เมื่อถามว่า ข้อมูลดังกล่าวหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนจะไปรู้ได้อย่างไร ซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำ เพราะถ้าเขาไม่ทำ เขาจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไป ตรงนี้ก็ดีอย่าง เพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้อย่างไร
“มันไม่ควรนะ มันเป็นเอกสารทางราชการ ใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอก เราก็จะดำเนินคดีอย่างเต็มที่เท่านั้นเอง” นายกรัฐมนตรี กล่าว
เมื่อถามว่า มองเจตนาของคนปล่อยข้อมูลอย่างไร เป็นการหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ไม่ใช่เจตนาดีแน่นอน ไม่เห็นต้องถามเลย”