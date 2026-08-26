‘เท้ง’ จี้รัฐบาลแจงแผนใช้เงินกู้ 2 แสนล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ชัด หวั่นหาเรื่องใช้เงิน ยัดไส้มากับงบเยียวยา

‘เท้ง’ จี้รัฐบาลกางแผนใช้เงิน 2 แสนล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ชัด ถามเหตุใดต้องกู้ทั้งหมด ชี้ยังดึงทุนรัฐวิสาหกิจ-เอกชนร่วมลงทุนได้ หวั่น “หาเรื่องใช้เงิน” ยัดไส้มากับงบเยียวยา เอาประชาชนเป็นตัวประกัน ลั่นแจงไม่ได้ ฝ่ายค้านไม่อนุมัติ
วันที่ 26 ส.ค. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท โดยเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนใช้เงิน 2 แสนล้านบาทในส่วนของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานให้ชัดเจน หลังรัฐบาลอ้างสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและข้อจำกัดทางการคลังเป็นเหตุผลในการออก พ.ร.ก.
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ฝ่ายค้านไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบค่าครองชีพและราคาพลังงาน แต่การออก พ.ร.ก.กู้เงินเป็นการใช้ช่องทางพิเศษนอกกระบวนการงบประมาณปกติ รัฐบาลจึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง รวมถึงต้องเปิดเผยเป้าหมายและวิธีใช้เงินอย่างชัดเจน
สำหรับเงิน 2 แสนล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงาน นายณัฐพงษ์เห็นว่า ไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินกู้จากรัฐบาลทั้งหมด เพราะสามารถใช้เงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ภาคเอกชน และกองทุนต่าง ๆ เข้ามาร่วมได้
พร้อมเสนอแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานของพรรคประชาชน ระยะเวลา 12 ปี แบ่งเป็น 3 เฟส เฟสละ 4 ปี วงเงินลงทุนรวมประมาณ 4 แสนล้านบาท เริ่มจากกรุงเทพฯ และภาคตะวันออก ก่อนขยายสู่ภูมิภาค และยกระดับสู่ระบบ Smart Grid รองรับพลังงานสะอาดและการเชื่อมโยงตลาดไฟฟ้าในอาเซียน
นายณัฐพงษ์ยังยกตัวอย่างแนวคิดนำเงินไปเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถ EV โดยระบุว่า แม้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่การเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องมองมากกว่าการซื้อรถ ทั้งสถานีชาร์จ โครงสร้างพื้นฐาน ห่วงโซ่อุปทาน และการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาว
“เราไม่อยากเห็นรัฐบาลใช้อำนาจพิเศษตรา พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท แล้วเอา 2 แสนล้านบาทมาหาเรื่องใช้เงิน ยัดไส้มากับเงินเยียวยา เอาเงินเยียวยาของประชาชนเป็นตัวประกัน แล้วค่อยหาโครงการมาทำทีหลัง” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ผู้นำฝ่ายค้านย้ำว่า รัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าเงิน 2 แสนล้านบาทจะเข้าไปอยู่ตรงไหนในแผนพลังงานของประเทศในอีก 5-10 ปี และเหตุใดจึงจำเป็นต้องใช้เงินกู้ หากไม่สามารถชี้แจงเป้าหมาย แผนการลงทุน และความจำเป็นได้อย่างชัดเจน ฝ่ายค้านก็ไม่สามารถลงมติอนุมัติ พ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ได้