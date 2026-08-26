มื้อกลางวันแห่งมิตรภาพ "อนุทิน" เปิดทำเนียบฯ เลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตสตรี กระชับสัมพันธ์

นายกฯ เปิดทำเนียบฯ เลี้ยงอาหารกลางวันคณะทูตและหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศสตรีในไทย กระชับสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ ในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง
วันนี้ (26 สิงหาคม 2569) เวลา 11.30 น. ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย เพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์ โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตบางประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า บรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง นายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่อง ทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ ตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
การพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการ สะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทย รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป
สำหรับเอกอัครราชทูตที่กำลังจะสิ้นสุดวาระ การรับประทานอาหารกลางวันครั้งนี้นับเป็นอีกโอกาสในการพบปะและส่งต่อมิตรภาพก่อนเดินทางกลับประเทศ หลังจากได้ร่วมทำงานและมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศของตนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ มีเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีเข้าร่วมจำนวน 11 คน จากกัวเตมาลา แคนาดา อียิปต์ สิงคโปร์ ศรีลังกา โคลอมเบีย สหภาพยุโรป เคนยา นิวซีแลนด์ มองโกเลีย และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย