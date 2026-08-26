"อนุทิน" อุทานโอ้โห! หลังถูกถามชวน "วุฒิไกร" ปลัดพาณิชย์ ช่วยงานหลังเกษียณ เผยคบหากันมาตั้งแต่อนุบาล จนเป็นเหมือนญาติกัน

"อนุทิน" ร้องอุทาน "โอ้โห" หลังถูกสื่อจี้ถามชวน "วุฒิไกร" ปลัดพาณิชย์ ช่วยงานหลังเกษียณหรือไม่ เผยคบหากันมาตั้งแต่อนุบาล เปรียบเพื่อนสนิท-ญาติกัน
เวลา 10:03 น. วันที่ 26 ส.ค.ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีปรากฎภาพการไปรัปทานอาหารร่วมกับนายวุฒิไกร ลีวีะพันธ์ุ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ จะชวนมาทำงานการเมืองต่อหรือไม่ โดยเมื่อได้ยินคำถามดังกล่าวนายกนายกรัฐมนตรีถึงกับร้องโอ้โหก่อนกล่าวว่า “คุณรู้หรือเปล่าผมคบกับเขามากี่ปี ตั้งแต่อนุบาล เป็นเพื่อนสนิท เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกัน