นายกฯ ยันรัฐบาลพร้อมแจงฝ่ายค้านอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 12-13 ชั่วโมง ชี้ผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับ สส.

"อนุทิน" เผย ครม.พร้อมแจง ฝ่ายค้านอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงาน 12 ชั่วโมง หวังคลายข้อสงสัย รับข้อเสนอแนะ แม้ติดภารกิจแต่จะติดตามการอภิปรายตลอด ส่วนจะผ่านฉลุยหรือไม่ ชี้เป็นอำนาจการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันที่ 26 ส.ค.69 เวลา 10:03 น. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 ต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าได้เตรียมคณะรัฐมนตรีไว้สำหรับการชี้แจงหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เตรียมไว้แล้ว วันนี้มีเวลามากถึง 12-13 ชั่วโมง ซึ่งฝ่ายรัฐบาลพร้อมชี้แจงให้ทั้งสมาชิกฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้คลายข้อสงสัย และพร้อมที่จะรับคำแนะนำจากสมาชิกทุกท่าน เพื่อนำไปประกอบการทำงานต่อไป ซึ่งในวันนี้ตนมีภารกิจแต่ก็จะเข้า ๆ ออก ๆ จะติดตามการอภิปรายตลอดอยู่แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะอยู่คอยรับฟังและชี้แจง
เมื่อถามว่า มั่นใจว่าพระราชกำหนดฉบับนี้จะผ่านฉลุยใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เราจะไปบอกว่ามั่นใจผ่านฉลุยคงไม่ได้
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