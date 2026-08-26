"อนุทิน" เล็งนัดพรรคร่วมรัฐบาลกินข้าวก่อนรับศึกซักฟอก แบ่ง 2 วง "ครม.-สส." บอกกระชับความสัมพันธ์ หลังร่วมสังฆกรรมกันมาครบ 6 เดือน ยัน รมต.ทุกคนทำการบ้านและวางแผนล่วงหน้าเดินงานตลอด พร้อมรับมือทุกข้อซักถาม ชม "รุทธพล" พูดผ่าน หลังโต้คำเดือดผ่านสื่อ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ส.ค. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะเชิญพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมาพูดคุยกันก่อนหรือไม่ว่า มีๆ มีการคุยกันอยู่ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ก็มีการคุยกันอยู่ว่า ก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทางคณะรัฐมนตรีก็จะพบกันสักรอบนึงก่อน หลังจากนั้นจะเชิญ สส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคพบปะหารือกัน โดยแบ่งการพูดคุยเป็นสองวง วงแรกเป็นคณะรัฐมนตรี วงที่ 2 เป็นสส. ซึ่งก็ดีเพราะทำงานมาแล้ว 6 เดือนยังไม่มีเวลานั่งทานข้าวด้วยกันนอกจากเจอกันในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นให้มีความร่วมมือกันมากขึ้น ที่ผ่านมาก็ถือว่าดีขึ้นมาโดยตลอด
เมื่อถามว่าได้กำชับให้รัฐมนตรีทำการบ้านสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า “โอ่ ไม่ต้องกำชับรัฐมนตรี รัฐมนตรีรัฐบาลตนเองทุกคนทำทุกอย่าง ทั้งทำการบ้าน วางแผนล่วงหน้าไปข้างหน้าอยู่ตลอด
เมื่อถามว่าการทานข้าวร่วมกันถือเป็นการตรวจการบ้านรัฐมนตรีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ถึงขนาดนั้นก็พบปะพูดคุยในเรื่องการทำงานเราพบกันทุกวันอังคารอยู่แล้วและบางสัปดาห์รัฐมนตรีหลายคนก็นัดกันมาพบตนที่ทำเนียบรัฐบาลมาทานข้าวกลางวันมาหารือกันเรื่องการทำงานต่อเนื่องอยู่แล้ว การพบปะกันก็เหมือนสิ่งที่สร้างความคุ้นเคยให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเราต้องทำงานร่วมกัน 35 คน
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายกฯมีแนวคิดจะวัดเคพีไอรัฐมนตรี และสิ่งกระซิบบอกไปแล้วว่าทำงานแล้วต้องพูดด้วย แล้ววันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เมื่อวานนี้ 25 ส.ค. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ก็พูดผ่านเลยเห็นมั้ย
เมื่อถามว่ารัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องนายกฯต้องตอบอยู่คนเดียวจำเป็นต้องตั้งทีมมาชี้แจงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มันก็เฉียดไปเฉียดมาไม่เป็นไรหรอก เมื่อถามอีกว่ารับมือไหวใช่หรือไม่สำหรับตอบคำถาม นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็ถามผมอยู่ทุกวัน เขาคงเห็นว่าผมชอบมั้ง”