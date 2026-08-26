“ณัฐพงษ์” สวนดีเอสไอขู่ฟ้องคนเปิดเผยสำนวนคดีฮั้ว สว. ชี้สังคมต้องรู้ความจริงไม่ว่าข้อมูลมาจากไหน

หัวหน้าพรรคประชาชนระบุ กรณี DSI เตรียมดำเนินคดีกับผู้นำเอกสารผลสอบฮั้วเลือก สว.ออกมาเปิดเผย ประชาชนมีสิทธิรับรูข้อเท็จจริง หากข้อมูลเป็นความจริงไม่ควรถูกปิดกั้น พร้อมให้กำลังใจ กกต.ใช้อำนาจตามกฎหมาย เตือนหากใช้อำนาจมิชอบอาจถูกดำเนินคดีเสียเอง
วันนี้ (28 ส.ค.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ออกมาเปิดเผย ว่า สังคมต้องการรับรู้ความจริง ไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใด หากเป็นความจริงสังคมก็ควรรับรู้อย่างตรงกัน
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การแสดงความเห็นลักษณะนี้ รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากผู้ที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ หากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจและพร้อมเปิดเผยความจริง ก็ไม่ควรแสดงความเห็นที่ทำให้ประชาชนไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้อง
สำหรับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ยังไม่มีท่าทีสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า วันที่ 28 ส.ค.นี้น่าจะทราบมติของ กกต.ว่าจะเป็นอย่างไร
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอาจมีการลงโทษ สว.บางคนโดยไม่สาวถึงตัวการใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือรัฐมนตรี นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอให้กำลังใจ กกต.อย่างเต็มที่ เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏทำให้เชื่อว่ามีการทุจริตเลือก สว.เกิดขึ้นจริง และกฎหมายให้อำนาจ กกต.ส่งเรื่องให้ศาลหากมีหลักฐานอันควรเชื่อ โดย กกต.ไม่มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัย
นายณัฐพงษ์ ระบุเพิ่มเติมว่า ขอให้กำลังใจ กกต.ทำหน้าที่ตามกฎหมาย หาก กกต.ใช้อำนาจไม่ถูกต้อง ผู้ที่รับผลกระทบอาจเป็น กกต.เอง ซึ่งพรรคประชาชนจับตาดูเรื่องนี้อยู่ หากเกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบอาจมีผู้เตรียมยื่นเรื่องดำเนินคดีกับ กกต.โดยต้องรอดูความชัดเจนในวันที่ 28 ส.ค.นี้