‘เท้ง’ จับตาแต่งตั้งโยกย้าย เตือนรัฐบาลทำผิดเจอซักฟอกแน่ อย่าซ้ำรอย ‘ช่วยน้ำเงินด้วย’

‘ณัฐพงษ์’ เตือนรัฐบาล ฝ่ายค้านจับตาดูปมแต่งตั้งโยกย้าย ขรก. หากทำผิดเจอซักฟอกแน่ ยกเคส ‘ช่วยน้ำเงินด้วย’
วันนี้ (26 ส.ค.69) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงคำสั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ว่า มีการวิเคราะห์บางส่วนว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในลักษณะนี้ ช่วงเวลานี้จะเกี่ยวข้องกับบริบททางการเมือง เช่น กำลังจะเข้าสู่การซักฟอก นักวิเคราะห์ต่าง ๆ ก็วิเคราะห์กันไป ตนเองให้ความเห็นแทนรัฐบาลไม่ได้
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ทุกการแต่งตั้งโยกย้ายต่าง ๆ ควรเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้อง คัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง หากเทียบเคียงกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้ว เช่น ช่วยน้ำเงินด้วย โดยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสายมหาดไทยในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา สังคมก็ตั้งข้อสงสัยว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาจนำมาซึ่งความช่วยเหลือรัฐบาลหรือไม่ ส่วนนี้ฝ่ายค้านก็จับตาดูอยู่ ถ้ามีการกระทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เราก็ยังมีเวทีใหญ่ เช่น เวทีซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรออยู่แล้ว