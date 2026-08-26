"อนุทิน" นำทีมเข้าสภาฯ แถลง พ.ร.ก.กู้เงิน ย้ำพร้อมแจงทุกข้อซักถาม “เอกนิติ” มั่นใจผ่าน

"อนุทิน" นำทีม ครม.-ภท.ถือฤกษ์เข้าสภาฯ แถลง พ.ร.ก.กู้เงินแก้วิกฤติพลังงาน ย้ำพร้อมชี้แจงทุกข้อซักถาม ด้านบรรยากาศชื่นมื่นยิ้มทัก "ณัฐพงษ์" ผู้นำฝ่ายค้านก่อนเปิดศึกซักฟอกด้าน “เอกนิติ” มั่นใจ พ.ร.ก.ผ่าน ชี้เศรษฐกิจไตรมาส 2 เป็นไปตามคาด
เมื่อเวลา 08.45 น. ที่อาคารรัฐสภา วันนี้ (26 ส.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมายังอาคารรัฐสภา เพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้ว โดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญ พร้อมส่งตัว พ.ร.ก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร
โดยมีรัฐมนตรีและส.ส. พรรคภูมิใจไทย รอให้การต้อนรับเมื่อนายกเดินทางเข้ามาในอาคารรัฐสภาเป็นจังหวะเดียวกับที่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านยืนให้สัมภาษณ์อยู่โดยทั้งคู่ได้ยิ้มทักทายกันก่อนที่นายอนุทินจะให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เราจะนำเสนอ ร่าง พ.ร.ก.ต่อสภาฯ ตามกฏหมายและรัฐธรรมนูญ เมื่อเปิดประชุมสภาฯตนก็จะเป็นผู้แถลงนำเสนอให้กับที่ประชุมโดยสมาชิกจะได้อภิปราย ส่วนไหนที่มีข้อสงสัยเราเตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้คลายข้อสงสัยตรงไปตรงมาไม่มีปัญหาอะไร
ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ในวันนี้จะสามารถชี้แจง พ.ร.ก. ดังกล่าวได้ทุกคำถามของฝ่ายค้าน ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 2 ที่ออกมา ยืนยันว่าสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้เป็นไปตามนั้นจริง ๆ ซึ่งหากไม่มี พ.ร.ก. ดังกล่าว อาจจะหนักกว่านี้ด้วยซ้ำ และมั่นใจว่า พ.ร.ก. นี้จะผ่านความเห็นชอบของสภาอย่างแน่นอน
“มั่นใจครับ” พร้อมยิ้มรับ และเดินขึ้นห้องประชุม