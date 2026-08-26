เปิดตัว “เสธ.ปูด้วง” ว่าที่เลขา สมช.คนใหม่

ที่ประชุม ครม. (25 ส.ค.) เห็นชอบโยกย้าย “ฉัตรชัย บางชวด”เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไปเป็น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทน “ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร” ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้
เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ “ทหาร” ได้มากำกับดูแลงานด้านความมั่นคงอย่างครบวงจร
เพราะ “สมช.” เป็นหน่วยงานที่อยู่ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่าง รัฐบาล–กองทัพ–ข่าวกรอง–ความมั่นคงภายใน และนโยบายชายแดน
มีรายงานข่าวว่า “เสธ.ปูด้วง” พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก จะมาเป็นเลขาธิการ สมช.คนใหม่
โดย “อนุทิน ชาญวีรกูล”นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับ “พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ” รมว.กลาโหม และ “พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์” ผบ.ทบ รวมถึงตัว “เสธ.ปูด้วง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“พล.อ.ชัยพฤกษ์” เตรียมทหารรุ่น 26 รุ่นเดียวกับ “พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ” รมว.กลาโหม – พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. และ พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผบ.ทอ.
เมื่อจบนายร้อยจปร.รุ่นที่ 37 ก็ลงในตำแหน่ง ผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบา (ร.19 พัน 2) (ผบ.มว.ปล. ร้อย.อวบ. ร.19 พัน.2)
หลังประจำพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกมาระยะหนึ่ง ก็ได้ย้ายไปเป็นผู้บังคับหมวด กรมนักเรียนนายร้อย จปร. รักษาพระองค์ ก่อนมาเป็น ผู้หมวดปืนเล็ก ร.1 พัน. 4 รอ. และเติบโตในหน่วยนี้ จนเป็นผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน
ต่อมา เมื่อจบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ก็ไปเป็น ฝ่ายเสนาธิการประจำกรมยุทธการทหารบก (ยก.ทบ.) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ได้เข้ามาสู่ฝ่ายอำนวยการ ทำให้มีโอกาสเรียนรู้งานสำคัญของกองทัพ ในด้านยุทธการ การวางแผนและการรบ จนเป็นผู้อำนวยการกองยุทธการฯ และ ผอ.กองสำนักนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกองการฝึก ยก.ทบ. ในวเลาต่อมา
ในช่วงที่ “บิ๊กป๊อก”พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ขึ้นผบ.ทบ. ก็ได้ดึงตัว “พล.อ.ชัยพฤกษ์” ไปช่วยงานเป็นทีมฝ่ายเสนาธิการ ต่อเนื่องมาจนยุคของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น ผบ.ทบ. จึงได้เรียนรู้งานในหลายด้าน
และได้ขึ้นเป็น รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก...เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบก...เป็น รอง เสธ.ทบ. และขึ้นเป็น “พลเอก” ในตำแหน่งเสนาธิการทหารบก ควบ เลขาธิการกอ.รมน. ในการโยกย้าย ตุลาคม 2568
“พล.อ.ชัยพฤกษ์” ยังมีมีบทบาทสำคัญในช่วงการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา ที่ผ่านมา และมักเป็นตัวแทน ผบ.ทบ. เดินทางลงพื้นที่ รวมถึงไปประชุมกับนายกรัฐมนตรีบ่อยครั้ง
ล่าสุด เตรียมไปนั่ง ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
การย้ายโอนจาก กองทัพบก ไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ทำให้ตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับ “5 เสือทบ.” ว่างลง ก็อาจจะทำให้การจัดโผ ของทบ.ลงตัวง่ายขึ้นก็เป็นได้
ขณะเดียวกัน มองในมุมของรัฐบาลเมื่อเปิดพื้นที่ให้ “ทหาร” ได้มากำกับดูแล สมช. ก็ถือว่าเป็นการความมั่นคงทางการเมืองไปในตัว