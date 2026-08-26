“เจเศรษฐ์” ลุยดอยภูคา จับมือ “กัน จอมพลัง” ขนเครื่องปั่นไฟ เร่งฟื้นฟูทุกด้าน–ดันปัวกลับมารับนักท่องเที่ยว

วันนี้(25 ส.ค.)นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เดินทางไปยังบ้านผาเวียง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนจำนวน 636 คน หลังได้รับการประสานจากคุณกัน จอมพลัง พร้อมนำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าไปสนับสนุน และมอบชุดเครื่องนอนจำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่
จากนั้น นายเจเศรษฐ์ พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้หารือร่วมกับคุณกัน จอมพลัง และตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อรับทราบสถานการณ์โดยตรง และร่วมกำหนดแนวทางเร่งรัดการช่วยเหลือ ทั้งด้านสาธารณูปโภค สิ่งของจำเป็น และการคมนาคม เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกัน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ได้แจ้งถึงสิ่งของจำเป็นที่ยังขาดแคลน ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้จำเป็น ผ้าห่ม และเสื้อผ้า เนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด ทำให้การลำเลียงสิ่งของเข้าพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ทั้งนี้ คุณกัน จอมพลัง เปิดเผยว่า การเดินทางเข้าพื้นที่ในครั้งแรกเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างมาก เนื่องจากเส้นทางได้รับความเสียหายและถูกตัดขาด โดยต้องใช้รถแบ็กโฮเปิดเส้นทางตลอดระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร จึงสามารถเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่และนำความช่วยเหลือมาส่งต่อให้ประชาชนได้
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ “คุณกัน จอมพลัง” และทีมงานทุกท่าน ที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความเดือดร้อนและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำให้ภาครัฐได้รับทราบสถานการณ์และสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว พร้อมยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้การช่วยเหลือในทุกด้าน และจะเร่งประสานทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
มท.3 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านการเยียวยา ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนของ ค่าเครื่องใช้และเครื่องครัวครัวเรือน จำนวน 6,700 บาทแล้ว ส่วนการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านเรือนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันศุกร์นี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยขณะนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการในส่วนดังกล่าว
มท.3 กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันพรุ่งนี้ การไฟฟ้าจะเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ให้พี่น้องประชาชนกลับมามีไฟฟ้าใช้งาน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2–3 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำเนินงานอาจขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถจ่ายไฟกลับมาได้โดยเร็ว
ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นภารกิจสำคัญในระยะต่อไป นายชัยยินดิ์ สุมทุม ประธานชมรมท่องเที่ยวดอยสกาด สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าน กล่าวว่า อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวเมืองปัวและจังหวัดน่าน พร้อมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ระยะสั้น และไม่ควรทำให้เกิดความเข้าใจว่าพื้นที่ไม่สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้
นายชัยยินดิ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการและคนในพื้นที่พร้อมเดินหน้าต่อ และอยากให้เพื่อน ๆ นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเมืองปัวอีกครั้ง เพราะการท่องเที่ยวยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
นายเจเศรษฐ์ กล่าวว่า หลังจากแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งการช่วยเหลือประชาชน การเยียวยา และฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระยะยาว โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของเมืองปัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้พื้นที่กลับมาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
“ภารกิจแรกคือเร่งช่วยเหลือประชาชนและทำให้สาธารณูปโภคกลับมาเป็นปกติ จากนั้นเราจะเดินหน้าฟื้นฟูระยะยาว ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเชื่อมั่นของเมืองปัว ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง” นายเจเศรษฐ์ กล่าว