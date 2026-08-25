กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อชุมชน 858 แห่ง ใน 63 จังหวัด เสริมความมั่นคงด้านน้ำ ดูแลประชาชนกว่า 1.7 แสนครัวเรือน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งเดินหน้า “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน” จำนวน 858 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 63 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวดำเนินการภายหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำไปพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จครบทั้ง 858 แห่ง คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนไม่น้อยกว่า 171,600 ครัวเรือน เข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึง พร้อมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคได้มากกว่า 75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
รูปแบบของโครงการ ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ หอถังเหล็กเก็บน้ำความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ สถานีจ่ายน้ำถาวร ป้ายโครงการ และระบบกระจายน้ำเข้าสู่ชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีอาคารศูนย์เรียนรู้ด้านน้ำบาดาลสำเร็จรูป ซึ่งติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบ RO (Reverse Osmosis) สำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดและให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน
โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจึงไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ แต่ยังเป็นการวางรากฐานความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และสามารถพึ่งพาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน