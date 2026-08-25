ภท.พร้อมสู้ศึก “ซักฟอก” เมินตั้งองครักษ์ แต่หากอภิปรายเกินขอบเขต พร้อมงัดข้อบังคับสู้

โฆษก ภท. ยันพรรค-ครม. พร้อมรับมือศึก “ซักฟอก” ไม่ตั้งองครักษ์ แต่หากอภิปรายเกินขอบเขต พร้อมงัดข้อบังคับสู้
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาวาระสำคัญหลังเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 ส.ค.นี้ ว่า พรรคภูมิใจไทย เราพร้อมสำหรับการประชุมสภาในเทอมนี้ ซึ่งสัปดาห์แรกที่ประชุมจะมีการพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงิน 4 แสนล้านบาท พ.ศ. 2569
จากนั้นจะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในวาระ 2 และวาระ 3 และเราก็รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นมาตรา 151 และ 152 ซึ่งสมาชิกพรรคพร้อมอภิปรายและทำงานสภาในทุกสัปดาห์อย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ในส่วนของการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคภูมิใจไทย ต้องเตรียมองครักษ์เพื่อดูแลรัฐมนตรีหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เราจะไม่ใช้คำว่าองครักษ์ แต่หากเป็นการอภิปรายที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของข้อบังคับการประชุม หรือเนื้อหาในญัตติ สมาชิกก็มีสิทธิทักท้วงได้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ได้มีการเก็งข้อสอบไว้หรือไม่ฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องอะไร โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีการพูดคุย แต่ไม่ว่าจะมีการอภิอปรายประเด็นอะไรทางพรรค และ ครม.ก็พร้อมที่จะชี้แจง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้การทำงานของ สส.พรรคภูมิใจไทย ก็จะเข้มข้นขึ้น เราทำงานในพื้นที่หนักแน่นและจะทำงานในสภาให้หนักแแน่นกว่าเดิม
โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ขณะที่การยื่นกฎหมายในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้มีกฎหมายหลายฉบับที่อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 และมีในส่วนที่เตรียมยื่นเข้าสภา รวมถึงในส่วนที่อยู่ระหว่างเสนอเข้า ครม.ซึ่งกฎหมายที่ค้างวาระหนึ่งของสภาฯขณะนี้ก็เป็นกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเป็นส่วนใหญ่