โฆษกปัดการเมืองแบบ ภท. สวน ปชน.โยงการเมืองทุกเรื่องปมตั้ง “ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์” คุม สถ. ไม่ให้เกียรติ ขรก.

ปัดการเมืองแบบภูมิใจไทย! “โฆษก ภท.” ซัด “ลิซ่า” ปมตั้ง “ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์” นั่งอธิบดี สถ. โวยโยงการเมืองทุกเรื่อง ไม่ให้เกียรติข้าราชการ
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่พรรคภูมิใจไทย น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคประชาชน (ปชน.) กรณีออกมาแสดงความเห็นถึงแต่งตั้งโยกย้ายกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในส่วนของ นายปิยะ ปิจนำ ที่ขยับจาก ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมระบุว่า เป็นการเมืองแบบภูมิใจไทยว่า ก่อนจะวิจารณ์อะไรเราต้องให้เกียรติคนทำงาน ข้าราชการ เขาก็ทำงานมาหลายปี ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ทุกท่านกก็มีฝีมือ มีประสบการณ์ในการทำงานของตัวเองอยู่แล้ว ฉะนั้น การที่จะมองอะไรแล้วเห็นเป็นการเมืองทั้งหมดส่วนตัวมองว่า เป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงาน ในการที่จะมองว่าได้มาเพราะการเมืองอย่างเดียว
“ขอยืนยันว่า ข้าราชการทุกคนทั้งที่เลื่อนขึ้นมาและย้ายไปตำแหน่งที่ดีขึ้น ทุกคนอยากมีชีวิตราชการที่ก้าวหน้าอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนเป็นคนที่มีฝีมือทั้งหมด” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว