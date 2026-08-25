“อาสพลธ์” ถาม ม.บูรพา ไม่ร่วมประมูลแข่ง อี-บิดดิ้ง จัดสอบล็อต 68 ทั้งที่เป็นคู่สัญญา สถ. ชู “อนุทิน” เข้ามาเปลี่ยนระบบ

“ประธาน กมธ.ป.ป.ช.” ย้อนรอยโกงสอบท้องถิ่น! กระทุ้งถาม “ม.บูรพา” ทำไมไม่ร่วมประมูลแข่ง “อี-บิดดิ้ง” จัดสอบล็อตปี 68 ทั้งที่เป็นคู่สัญญากับ “สถ.” มาตั้งแต่อดีต ยัน “อนุทิน” เข้ามาเปลี่ยนระบบคัดเลือก แล้วเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
วันนี้ (25 ส.ค.) เมื่อเวลา 16.20 น. ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) กล่าวว่า ตนได้ติดตามการแถลงข่าวของคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว ในฐานะประธาน กมธ.ป.ป.ช. ตนอยากให้ข้อเท็จจริงอีกด้าน คือ การจัดสอบท้องถิ่นตั้งแต่ภายหลังมีประกาศคำสั่ง คสช.ที่ 8/2560 ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้รับจ้างจัดสอบ ไม่ได้มาจากการประมูลแบบ E-bidding แต่มาจากการคัดเลือก ประเด็นคือในปี 60 และปี 64 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นผู้รับจ้างที่มาจากการคัดเลือก ซึ่งตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพาเคยชี้แจงกับตนใน กมธ. เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่า การจัดสอบในปี 66 มหาวิทยาลัยบูรพาไม่อยากมาจัดสอบให้ แต่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มาคะยั้นคะยอขอให้จัดสอบถึง 3-4 ครั้ง
นายอาสพลธ์ กล่าวต่อว่า เมื่อเรียงไทม์ไลน์ การสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี 60 จนถึบปี 66 ทาง สส.ฝ่ายค้านได้พยายามหยิบยกว่ามีการแก้ไขทีโออาร์ จนกระทั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเซ็นสัญญาฝ่ายเดียวไปแล้ว สุดท้ายได้มีการยกเลิกเพราะมีความผิดปกติที่เกิดจากปี 64 จนถึงปี 65 ได้มีการร้องเรียนการทุจริตการสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเกี่ยวข้องข้าราชการในจังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มบุคคลระดับบริหารถูกตั้งคณะกรรมการไต่สวน และแจ้งข้อกล่าวหาโดย ป.ป.ช. คือ นาย ก. เป็นอดีตปลัด อบจ.นครราชสีมา อดีต ก.อบจ. อดีต ก.อบต. มีนาย ม. ที่เป็นอดีตรองปลัด อบจ.นครราชสีมา ถูกแจ้งความดำเนินคดี เพราะพัวพันกับการทุจริตดับกล่าว โดยมีเลขคดีที่ 2401/2565 เลขคดีที่ 2402/2465 และเลขคดีที่ 2405/2565 คือ หลักฐานที่ปรากฏว่า มีการแจ้งความดำเนินคดีในคดีทุจริตการท้องถิ่นในอดีตเกิดขึ้นจริง พอมาปี 66 ที่จะมีการจัดสอบแข่งขันอีกครั้ง สุดท้ายผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่ต่อมามีการอุทธรณ์จนสุดท้ายมหาวิทยาลัยบูรพาได้เป็นรับจ้างจัดสอบ ซึ่งเสนอราคาต่ำกว่ากันเพียงแค่300,000บาทเท่านั้น ต่างกันเล็กน้อย เพราะใช้วิธีคัดเลือก ไม่ใช่การประมูลแข่งขัน
ประธาน กมธ.ป.ป.ช. กล่าวอีกว่า เมื่อมหาิวทยาลัยบูรพาได้เซ็นสัญญา ต่อมาในวันที่ 5 ม.ค. 2567 ตนได้พาชาวจังหวัดศรีสะเกษมาร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทย ว่า มีนายหน้ามาวิ่งเต้นโดยบอกว่าใครอยากรับราชการท้องถิ่นให้นำเงินมาจ่าย เพื่อเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่น จากนั้นจึงเกิดการเซ็นเอ็มโอยูวันที่ 26 ม.ค. 67 เรื่องนี้มันต่อเนื่องตั้งแต่ที่มีเลขคดีปี 65 จนถึงปี 67 มีการทุจริตตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่ สถ. ยังใช้ทีโออาร์ที่มันเกิดการทุจริตเดียวกันกับทีโออาร์ปี 64 หาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ที่ในขณะนั้นเป็นรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ไม่มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เราก็คาดการณ์ได้ว่าสิ่งที่เกิดตามที่มีเลขคดี ตั้งแต่ปี 64 มันก็ต้องเกิดขึ้นในปี66เช่นเดียวกัน จากที่ตนไปร้องเรียน นำมาซึ่งการทำเอ็มโอยูหน่วยงานตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ปปง. ป.ป.ป. โดยมีการทบทวนทีโออาร์ใหม่ ซึ่งตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ชี้แจงต่อกมธ.ป.ป.ช.เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ถึงเหตุผลที่ไม่ได้ทำตามทีโออาร์ใหม่ เพราะในทีโออาร์ใหม่ ระบุว่า เมื่อจัดสอบที่ 10 ศูนย์ทั้งประเทศแล้วเสร็จ ก็ให้ตรวจกระดาษคำตอบที่ 10 ศูนย์สอบดังกล่าวเลย ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง แต่ในความเป็นจริง ทีโออาร์ใหม่ เป็นการป้องกันกันการเปลี่ยนกระดาษคำตอบ ที่เคยเกิดขึ้นจากกรณีมีการทุจริตสอบนายอำเภอ ช่วงปี 66
“ต่อมาในเมื่อมีการยกเลิกการเซ็นสัญญากับ ม.บูรพา ไปแล้ว ทีโออาร์ปี 68 ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีประมูลราคาแบบ อี-บิดดิ้ง ไม่ใช่วิธีคัดเลือก ผมจึงมีคำถามย้อนกลับไปถามยัง ม.บูรพา ว่า ก็ในเมื่อมันมีการประมูลแบบ อี-บิดดิ้ง แล้วทำไมท่านไม่ร่วมประมูล ในเมื่อท่านเป็นคู่สัญญากับ สถ. ตั้งแต่ปี 60 การทุจริตมันเกิดขึ้นตามที่ปรากฏเป็นเลขคดีตั้งแต่ปี 64-65 เรายังไม่ได้สอบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 60 ซึ่งในห้วงต่อจากนั้นนายอนุทิน ดำรงตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เรามีรมว.มหาดไทยตั้งแต่ปี 60 ถึงปี 66 คนเดียวกัน เพิ่งมาเปลี่ยนตั้งแต่ปี 66 ถึงปัจจุบัน สิ่งที่นายอนุทินมาทำคือเปลี่ยนจากระบบคัดเลือก แล้วเปิดโอกาสมีการเสนอราคา มหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติครบ เสนอราคาดีที่สุด ได้ตามเกณฑ์ก็จะได้ไป” นายอาสพลธ์ กล่าว