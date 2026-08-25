ป.ป.ช.ตามรวบอดีต ส.ต.ท.โกงเบิกงบตำรวจ 7 ล.เข้าบัญชีตัวเอง 13 ครั้ง หนีจากแม่ฮ่องสอนซุกภูเก็ต

ไม่รอด!! ป.ป.ช.ตามรวบอดีต ส.ต.ท. โกงเบิกงบตำรวจ 7 ล้าน โอนเข้าบัญชีตัวเอง 13 ครั้ง หลังหนีจากแม่ฮ่องสอนซุกภูเก็ต
วันนี้ (25 ส.ค.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกับตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต ติดตามจับกุม ส.ต.ท.อภิรักษ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในคดีทุจริตงบประมาณตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คดีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. 2565 เมื่อผู้ต้องหาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านงบประมาณและการเงิน จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินปลอม 13 ครั้ง ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง รวม 7,049,806.36 บาท และถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทั้งทางอาญาและวินัยร้ายแรง
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยและประกอบอาชีพใน จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงสนธิกำลังเข้าจับกุมได้ที่บ้านพักใน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ก่อนนำตัวทำบันทึกการจับกุมที่ สภ.ท่าฉัตรไชย และส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 5 ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป