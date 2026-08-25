ครม.เพิ่มปริญญา-อักษรย่อ “วิศวะ-ครุศาสตร์อุตสาหกรรม” ราชภัฏสกลนคร รองรับเปิดสอนหลักสูตรใหม่

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. ไฟเขียวเพิ่มปริญญา-อักษรย่อ “วิศวะ-ครุศาสตร์อุตสาหกรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รองรับการเปิดสอนหลักสูตรใหม่
วันนี้ (25 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ระบุว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้มีการยกร่างกฎหมายขึ้น เพื่อกำหนดปริญญาและอักษรย่อสาขาวิชาใหม่ โดยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาตรี 3 ระดับ ได้แก่ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (-วศ.ม.) และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.)
ส่วนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดปริญญาและอักษรย่อครบทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ปริญญาเอก ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.) และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) และปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้แจ้งต่อสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการได้ตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป