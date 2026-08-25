ครม.อนุมัติเพิ่มปริญญา-อักษรย่อ “สาธารณสุขศาสตร์” ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 3 ระดับ

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. อนุมัติเพิ่มปริญญา-อักษรย่อ “สาธารณสุขศาสตร์” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครบ 3 ระดับ รองรับการเปิดสอนหลักสูตรใหม่
วันนี้ (25 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอ
โดยการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้ มีสาระสำคัญเพื่อกำหนดปริญญาและอักษรย่อรองรับการเปิดสอนในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งครอบคลุมปริญญา 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) / ระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) และระดับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุด้วยว่า หลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแจ้งต่อสำนักงานปลัดกระทรวง อว. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ครม. ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป