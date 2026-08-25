ปชป.เผย “ชัยชนะ” แจงตบรอง ผกก.แค่หยอกล้อ ไม่พบคลิปชี้เจตนา ย้ำ ห้ามแทรกแซงผิดจริงพร้อมฟัน

โฆษก ปชป. เผย “ชัยชนะ” แจงปมทำร้ายรอง ผกก. ยืนยันแค่หยอกล้อ ไม่พบคลิปชี้เจตนา ย้ำ ห้ามแทรกแซงคดี หากผิดจริงพร้อมลงโทษ
วันนี้ (25 ส.ค.) ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงภายหลังการประชุมร่วมระหว่าง สส. และคณะกรรมการบริหารพรรค ถึงกรณีข้อกล่าวหานายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช และรองหัวหน้าพรรค ทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการตำรวจ ซึ่งเป็นญาติกัน
นายพงศกร กล่าวว่า นายชัยชนะ ได้ใช้โอกาสในการประชุม สส.นัดแรกหลังเปิดสมัยประชุม ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุม โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายคู่กรณี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการหยอกล้อกัน หลังเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายยังพบปะ รับประทานอาหาร และพูดคุยกันตามปกติ
รวมถึงในงานฌาปนกิจที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วมงาน คู่กรณียังเข้ามาขอถ่ายภาพและร่วมวงสนทนากับนายชัยชนะ โดยไม่มีข้อขัดแย้ง
โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พรรคได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และเปิดรับข้อมูลหลักฐาน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบคลิปหรือหลักฐานที่ชี้ว่ามีเจตนาทำร้ายร่างกาย
อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ และผู้บริหารพรรคได้กำชับ สส.ทุกคน ว่า แม้จะเป็นการหยอกล้อก็ต้องตระหนักว่ามีสถานะเป็นผู้แทนประชาชนตลอดเวลา จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการแสดงออกอย่างถี่ถ้วน
ส่วนกระบวนการทางกฎหมาย นายพงศกร ย้ำว่า ผู้บริหารพรรคสั่งห้าม สส.ข่มขู่หรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอย่างเด็ดขาด โดยให้ตำรวจ อัยการ และศาลดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
หากท้ายที่สุดศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดจริง พรรคพร้อมดำเนินการลงโทษตามระเบียบ วินัย และมาตรฐานจริยธรรมของพรรคทันที พร้อมเปิดรับพยานหลักฐานหรือคลิปวิดีโอจากประชาชนเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบต่อไป