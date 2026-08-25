ป.ป.ช.เร่งคดีโกงสอบ พบขบวนการตั้งแต่ 64-68 ไม่เจอโยงการเมือง ปัดยืนยันเส้นเงิน 9 พัน ล. กระดาษคำตอบ 8.6 แสน รอเครื่องตรวจแม่นยำ

ป.ป.ช.เร่งไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่น พบเครือข่ายทำเป็นขบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 64-68 ลุยสอบอดีตอธิบดีแล้ว 2 ราย ย้ำ ยังไม่พบหลักฐานถึงฝ่ายการเมือง ปัดยืนยันปมเส้นเงิน 9 พันล้าน เหตุยังต้องรอข้อมูล ปปง. ขณะที่กระดาษคำตอบ 8.6 แสนแผ่น ยังตรวจไม่เสร็จ รอเครื่องตรวจที่แม่นยำ
วันนี้ (25 ส.ค.) นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นปี 2568 หรือ “คดีโกงสอบท้องถิ่น” ว่า ป.ป.ช.รับเป็นคดีพิเศษ โดยไต่สวน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การล็อกสเปกและกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง อันเข้าข่ายฮั้วประมูล และการแอบอ้าง เรียกรับเงินเพื่อช่วยให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุ
ขณะนี้ ป.ป.ช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ปปง.และสถาบันการเงิน ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 6,000 ราย เพื่อแยกผู้กระทำผิดออกจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัลในคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้ พบรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับการสอบท้องถิ่นปี 2568 รวมถึงการสอบสรรหาพนักงานเทศบาล ข้าราชการ อบจ. และพนักงานเมืองพัทยาในปี 2564 ทำให้พบพฤติการณ์ของเครือข่ายที่ทำเป็นขบวนการต่อเนื่องหลายปี ป.ป.ช.จึงมีมติรับคดีปี 2564 เป็นคดีพิเศษและขยายผลย้อนหลัง
ส่วนกรณี กมธ.ป.ป.ช.สภา ระบุพบเส้นเงินกว่า 9,000 ล้านบาทนั้น นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า ป.ป.ช.ยังไม่ได้รับข้อมูลจาก ปปง. จึงไม่สามารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้ แต่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินจนถึงที่สุดว่าเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใด
เมื่อถามถึงข้อกังวลว่าคดีอาจดำเนินคดีเฉพาะข้าราชการระดับล่างและไม่ไปถึงฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ นายเกียรติศักดิ์ยืนยันว่า ป.ป.ช.ไม่มีการตัดตอน และการไม่มีเส้นเงินไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความผิด โดยหลักฐานที่มีในขณะนี้สามารถเอาผิดได้สูงสุดถึงระดับอธิบดี ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองหรือบุคคลที่ตกเป็นข่าวหรือไม่ ต้องรอผลการตรวจสอบหลักฐาน
สำหรับคดีที่ขยายผลไปถึงปี 2564 พบผู้เกี่ยวข้อง 10 ราย โดยมีระดับสูงสุดเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้น และพบพฤติการณ์แก้ไขคะแนนสอบในลักษณะเดียวกับคดีปี 2568 อีกทั้งเป็นเครือข่ายกลุ่มเดียวกัน โดยขณะนี้ ป.ป.ช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอดีตอธิบดีแล้ว 2 ราย และจะตรวจสอบอธิบดีที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2564-2568 รวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการตรวจกระดาษคำตอบสอบท้องถิ่นจำนวน 860,000 แผ่น ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดหาเครื่องตรวจที่มีความแม่นยำ โดยเมื่อได้เครื่องแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจประมาณ 10 วัน
นายเกียรติศักดิ์ ระบุว่า ป.ป.ช.วางกรอบไต่สวนไว้ 6 เดือน เพื่อรวบรวมหลักฐานและสรุปว่าบุคคลใดจะถูกแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่พิจารณาชี้มูล พร้อมยืนยันว่า จะเร่งดำเนินการโดยไม่ยื้อคดี และต้องแยกให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้กระทำผิดและใครเป็นเพียงเหยื่อที่ไม่รู้เห็นกับการแก้ไขข้อสอบ
ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี 2564 คือ นายประยูร รัตนเสนีย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2565