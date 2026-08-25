กสทช. ปักหมุดสุราษฎร์ฯ ถอดรหัสภัยไซเบอร์ ยกระดับเครือข่ายภาคประชาชน ป้องสิทธิผู้บริโภคโทรคมนาคมยุคดิจิทัล ปี 2569

สำนักงาน กสทช. จัดใหญ่เปิดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับกลไกคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม นำโดยกรรมการ กสทช. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้บริหารระดับสูง และตำรวจสายสืบในพื้นที่ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ สกัดภัยมิจฉาชีพออนไลน์ พร้อมสร้าง "ผู้นำเครือข่ายดิจิทัล" ขยายผลการพิทักษ์สิทธิจากระดับจังหวัดสู่ระดับอำเภอทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จัดโครงการ “การอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน และผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมยุคดิจิทัล ปี 2569” ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2568 ณ ห้องเทพธานี ชั้น 1 โรงแรมสยามธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหาร วิทยากร และผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนร่วมถ่ายทอดเนื้อหาอย่างเข้มข้นในทุกมิติ
ชูนโยบายส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและ MIDL ยกระดับภูมิคุ้มกันชุมชน
นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประธานในพิธีเปิดการอบรม เผยว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการต่อยอดภารกิจตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 3 และนโยบายสำคัญของ กสทช. ประจำปี 2568 - 2569 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเท่าทัน (Media, Information and Digital Literacy : MIDL)
"ผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับฐานราก การสร้างความเข้มแข็งไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับจังหวัด แต่ต้องขยายผลเชิงรุกไปถึงระดับอำเภอและชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม ปลอดภัย และรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่"
กางข้อกฎหมายความผิดเทคโนโลยี สกัดกั้นภัยความมั่นคง
พล.ต.อ. ดร. ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ กสทช. ด้านกฎหมาย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ” โดยระบุถึงการยกระดับมาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงาน กสทช. ในการกวาดล้างโครงข่ายโทรคมนาคมผิดกฎหมาย เช่น ซิมผี เสาสัญญาณเถื่อน และอุปกรณ์ SIM Box รวมถึงการจัดทำมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้น เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้ช่องทางโทรคมนาคมไทยในการหลอกลวงประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง
เปิดกลไก รท. ดันสิทธิผู้บริโภคสู่ "สมรรถนะพลเมืองดิจิทัล"
นายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม บรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันภัยออนไลน์” และภาพรวมบทบาทของ รท. โดยเน้นย้ำว่า นับตั้งแต่ พ.ศ. 2553 สำนักฯ ได้สร้างเครือข่ายผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2569 นี้ ได้มุ่งเน้นการสร้าง "สมรรถนะพลเมืองดิจิทัล (Digital Competency)"
นอกจากนี้ ยังได้แนะแนวทางกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางของ กสทช. เช่น สายด่วน 1200 เพื่อให้เครือข่ายนำไปเป็นคู่มือและเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการถูกละเมิดสิทธิหรือโดนเอาเปรียบจากบริการโทรคมนาคม
เจาะลึกกลยุทธ์มิจฉาชีพในพื้นที่ ถอดรหัสภัย SCAM ยุคใหม่
พ.ต.ท.สิงหา สำราญจริง สารวัตรสืบสวน สภ.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมบรรยายในหัวข้อ “อัปเดตภัยไซเบอร์และมิจฉาชีพยุคใหม่ (SCAM)” นำข้อมูลการสืบสวนและคดีความจริงในพื้นที่ภาคใต้มาถ่ายทอด เพื่อให้เห็นพฤติการณ์ล่าสุดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลิงก์ดูดเงิน และรูปแบบการหลอกลวงผ่านโซเชียลมีเดีย
พร้อมให้เทคนิคการสังเกตจุดผิดปกติและการรับมือในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้นำเครือข่ายสามารถนำไปเตือนภัยในระดับหมู่บ้านได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
นอกจากนี้ ทีมวิทยากรกระบวนการและตัวแทนผู้นำเครือข่าย: ถ่ายทอดผ่าน Workshop สร้างเครือข่ายยั่งยืน โดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการวิเคราะห์ปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมในท้องถิ่น การฝึกวางแผนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในชุมชน และการถอดบทเรียนเพื่อออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการรวมพลังภาคประชาชนและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมไทย ให้มีความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และร่วมกันสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน