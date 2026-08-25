นายกฯ ป้อง "ทองเจือ" ไม่เกี่ยวโกงสอบมั่นใจคนใกล้ตัว ถ้ามีหลักฐานดำเนินคดีไม่มีเว้น พูดลอยๆ ไม่ได้

“อนุทิน” ป้อง "ทองเจือ" ไม่เกี่ยวโกงสอบท้องถิ่น มั่นใจคนใกล้ตัว แต่ถ้ามีหลักฐานดำเนินคดีไม่มีเว้น พูดลอยๆไม่ได้
วันนี้ (25ส.ค.) เมื่อเวลา 13.45น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งมีชื่อนายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างว่า ข้อเท็จจริงไม่มีการโยง
เมื่อถามว่า นายเรืองเดช ศิริกิจ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว. แจงต่อกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนว่าได้รับการติดต่อจากนายทองเจือ นายกฯ กล่าวว่า ไม่มี ตนไม่ทราบในรายละเอียด ตนมั่นใจว่าคนใกล้ตัวตน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ แต่หากวันไหนมีส่วนเกี่ยวข้องมีหลักฐาน ก็ถูกดำเนินคดีทุกรายไม่เว้นแม้แต่ใคร ต้องมีหลักฐาน อย่ามาพูดลอยๆ แบบนี้ไม่ได้