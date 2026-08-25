“อนุทิน” ชี้ ฮั้ว สว.เชื่อความเห็นใครไม่ได้พิสูจน์ตามกระบวนการ ส่อไม่แจงซักฟอกเรื่องนี้อ้างไม่เกี่ยว

นายกฯ ปมฮั้ว สว.เชื่อความเห็นใครไม่ได้ บอกต้องพิสูจน์ตามกระบวนการ ส่อไม่แจงปมฮั้ว สว. หากฝ่ายค้านลากขึ้นซักฟอก บอกไม่เกี่ยวไม่รู้จะตอบอะไร
วันนี้ (25 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) เปิดข้อมูลคดีฮั้ว สว.เชื่อมโยงกับรัฐมนตรี และ สส.พรรคภูมิใจไทย อย่างต่อเนื่อง ว่า “ครับก็เตรียมไปสู้กันในศาล วันนี้ก็มีการแจ้งความผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไป ทุกอย่างมีกระบวนการยุติธรรม เราไม่สามารถไปเชื่อความเห็นคนใดคนหนึ่งได้ มีการพิสูจน์ดำเนินการสืบสวนสอบสวนทุกอย่างเราต้องเคารพกระบวนการนั้นเราทำอะไรไม่ได้นอกจากให้ความร่วมมือในทุกอย่าง
เมื่อถามว่า กรณีที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องฮั้ว สว.รัฐบาลจะตอบคำถามนี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยืนยันว่าอะไรที่เรารู้เราก็ตอบอะไรเราไม่รู้เราไม่เกี่ยวก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบ