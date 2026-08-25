นายกฯ แจง “ฉัตรชัย” นั่งปลัด สปน.เหตุคุ้นเคยรับลูกงานกันได้ ขำสื่อถาม ดึง “เสธ.ปูด้วง” เสียบ เลขาฯ สมช.

“อนุทิน” อ้างดึง “ฉัตรชัย” นั่งปลัดสำนักนายกฯ เหตุคุ้นเคยรับลูกงานกันได้ พร้อมหัวเราะ บอกสื่อถามนำ ดึง “เสธ.ปูด้วง” เสียบ เลขา สมช. แย้ม “ถึงเวลาก็เข้า ครม.”
วันนี้ (25 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีโยกย้าย นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยึดหลักอะไร ว่า นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. และตนมาอยู่ทำเนียบรัฐบาลเลยต้องหาคนที่ทำงานแล้วมีความคุ้นเคย การขอให้ นายฉัตรชัย มาช่วยงาน ตนในฐานะปลัดสำนักนายกฯ คนต่อไป ทำให้สามารถสานต่องานในสำนักนายกฯ ได้ อีกหน่อยตนไปทำงานด้านความมั่นคง ด้านการเจรจาความมั่นคงต่างๆ ก็มีปลัดสำนักนายกฯ เป็นผู้ช่วยงานให้ตนอีกคน ให้คำแนะนำได้อย่างใกล้ชิดรวมถึงภาพกว้าง อีกทั้งยังขอให้เป็นตัวแทนตนในการประชุมหารือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพราะทำงานร่วมกันมา 1 ปี ตนสามารถสื่อสารเข้ากันได้เข้าใจรับลูกกันได้
เมื่อถามว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.ทบ. ในการขอตัว พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก มาเป็น เลขาฯ สมช.คนใหม่แล้ว ใช่หรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า “แหม่ ถามนำ วันนี้ย้ายแค่สมช.มาเป็นปลัดสำนักนายกฯ ก่อน”
เมื่อถามอีกว่า ในตำแหน่ง สมช.ใครจะมานั่ง นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวถึงเวลาก็เข้า ครม. เมื่อถามย้ำว่า ใช้ พล.อ.ชัยพฤกษ์ หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวเลี่ยงว่า ถึงเวลาก็เข้า ครม.