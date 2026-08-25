“อนุทิน” การันตีโยกย้าย มท.ยึดหลักคุณธรรม ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ขึ้นอธิบดีตามความเหมาะสม

นายกฯ บอกโยกย้าย มท.ยึดหลักคุณธรรม ยันให้ ผวจ.บุรีรัมย์ ขึ้นอธิบดีตามความเหมาะสมและอาวุโส
วันนี้ (25 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ว่า เป็นไปตามวาระปกติมีคนเกษียณอายุราชการก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายตามฤดูกาลปกติ ส่วนกรณีที่โยกย้าย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้พูดคุยอะไรกันบ้างนั้นท่านก็จะมาเป็นอธิบดี ปภ.ตอนเป็น ผวจ.เชียงใหม่ ก็มีประสบการณ์ในการป้องกันอุทกภัย ก็ต้องหาคนที่มีความเหมาะสมที่สุดสามารถดำเนินการป้องกันภัยได้เลย ตนได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นพ้องต้องกันว่า นายนิรัตน์ เหมาะสมด้านนี้ เมื่อถามว่า การโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ยึดหลักอะไร เพราะก่อนหน้านี้ ต้องการเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชน นายอนุทิน กล่าวว่า ยึดหลักคุณธรรมความเหมาะสมและยึดหลักว่าคนที่เราแต่งตั้งมาทำหน้าที่แต่ละตำแหน่งต้องยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมายแรก
เมื่อถามถึงกรณี โยกย้าย นายปิยะ ปิจนำ จาก ผวจ.บุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอนุทิน ตอบว่า เป็นไปตามการหมุนเวียนโยกย้ายและความเหมาะสมในหน้าที่ของการทำงาน ผวจ.แต่ละจังหวัดมีองค์ความรู้วิธีการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราก็ดำเนินการตามความเหมาะสมและอาวุโส