“นิรัตน์” น้อมรับย้ายนั่งอธิบดี ปภ. รับยากกวาดบ้าน สถ.จบก่อนรับตำแหน่งใหม่ ไม่ทราบส่งผลการสอบโกง

“รองเซมเบ้” น้อมรับคำสั่ง ย้ายนั่ง อธิบดี ปภ. รับเป็นเรื่องยาก กวาดบ้าน สถ. จบก่อนรับตำแหน่งใหม่ แต่ยืนยันทำให้ดีที่สุด ไม่ทราบส่งผลการสอบทุจริตสอบ
วันนี้ (25 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.15 น.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่า ไม่ได้รับทราบมาก่อนล่วงหน้า และตนเคารพการตัดสินใจของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนย้ำว่าพร้อมทำงาน
เมื่อถามว่า ภารกิจของ ปภ. ค่อนข้างหนักพอสมควร ในการบรรเทาสาธารณภัย มีการเตรียมความพร้อมอย่างไร นายนิรัตน์ กล่าวว่า ต้องพร้อมเสมอ
เมื่อถามว่า การโยกย้ายกรมในครั้งนี้ กังวลหรือไม่ ว่าจะส่งผลต่อการสอบเดินหน้าสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นหรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ และยังไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี
โดย นายนิรัตน์ ยังกล่าวถึงภารกิจของ สถ.ในการเดินหน้าสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่น ว่า สิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งแรก คือ การบริหารบัญชี เอาบัญชีที่ถูกต้องมาใช้ และส่งไปยัง ก จังหวัด เทศบาล อบต. อบจ. เพื่อให้เพิกถอนคนที่ไม่ได้มีคะแนนที่จะต้องบรรจุ แต่หลังจากนี้ มีอะไรต่อก็ต้องมีการสังคายนาภายในกรม สถ. ซึ่งยังมีงานอีกเยอะที่ต้องทำ และจัดเตรียมส่งมอบให้กับอธิบดีคนใหม่ แต่เรื่องของการสอบทุจริต หน่วยงานหลักในการดำเนินการทางคดีอาญาคือสำนักงานป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่จะมอบให้ ตำรวจ หรือดีเอสไอ ก็แล้วแต่จะมอบ แต่ในฐานะที่เราดูแลบริหารกรม ถ้าเราเจออะไรที่เป็นความผิด จะยังคงทำต่อเนื่องทุกวันว่าจะต้องประสานหน่วยงานใดต่อไป
เมื่อถามว่า การกวาดบ้านใน สถ. จะให้แล้วเสร็จก่อนที่จะย้ายกรมหรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่จะทำให้ได้มากที่สุดและดีที่สุด