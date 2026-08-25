ครม.อนุมัติ MOU ไทย-สิงคโปร์ ขยายร่วมมือพัฒนาสังคม-สวัสดิการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ “1,000 วันแรก” ดูแลเด็กตั้งแต่ต้นชีวิต

ครม. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทย-สิงคโปร์ เปิดทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และแนวปฏิบัติด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน และการคุ้มครองเด็ก รวมถึงการดูแลเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต
วันนี้ (25 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง 2 ประเทศ
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ ครอบคลุมด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากร การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุม และการสัมมนาร่วมกัน
สำหรับประเด็นด้านเด็ก ร่างบันทึกความเข้าใจเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ประเทศแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายและการจัดบริการด้านสังคมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ
นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและกิจกรรมด้านวิชาการ ทั้งการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม และการสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านสวัสดิการและการพัฒนาสังคมระหว่างกัน
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง จะมีการจัดตั้ง คณะทำงานร่วม ทำหน้าที่วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีความเหมาะสม
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกให้ไทยและสิงคโปร์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการทำงานด้านการพัฒนาสังคมระหว่างกัน โดยเฉพาะการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก รวมถึงการดูแลเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาต่อยอดการทำงานด้านสังคมของไทย
ทั้งนี้ มีแผนลงนามร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในวันที่ 6 กันยายน 2569 ในโอกาสการประชุมผู้นำไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 6 ซึ่งกำหนดให้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ