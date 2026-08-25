นักศึกษา ปปร.30 ผนึกกำลังป้องเลขาฯ สถาบันพระปกเกล้า ยืนยันไม่เคยเรียกรับเงินแลกที่นั่งเรียน หนุนตรวจสอบโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ด่วนตัดสินก่อนผลสอบ

วันนี้( 25 ส.ค.)นักศึกษาหลักสูตร ปปร.30 กว่า 100 คน ร่วมออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนสนับสนุนคำชี้แจงของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หลังมีการเผยแพร่ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยผู้ร่วมแสดงจุดยืนประกอบด้วยบุคคลจากหลากหลายภาคส่วน ทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้นำภาคเอกชนระดับสูง โดยมีผู้ร่วมลงชื่อมาจากจากทั้ง 10 กลุ่มบ้านของหลักสูตร
แถลงการณ์ระบุว่า นักศึกษาเหล่านี้ยืนยันว่า ในการสมัคร และได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ปปร.30 ไม่เคยจ่าย มอบ เสนอ หรือตกลงจ่ายเงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ใดแก่บุคคลใด เพื่อแลกกับการได้รับคัดเลือก และไม่เคยได้รับการเรียกร้องหรือเงื่อนไขให้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ นักศึกษา ปปร.30 ยังสนับสนุนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน พร้อมขอให้การนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อกล่าวหาต่อสาธารณะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยไม่ควรด่วนสรุปว่าบุคคลหรือองค์กรใดกระทำความผิดก่อนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น
แถลงการณ์ยังระบุว่า นักศึกษามีความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า และพร้อมร่วมกันรักษามาตรฐาน คุณค่า และชื่อเสียงของหลักสูตรและสถาบัน และในช่วงท้าย นักศึกษา ปปร.30 ยืนยันความเชื่อมั่นต่อสถาบันพระปกเกล้า และสนับสนุนจุดยืนของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถึงที่สุด เพื่อรักษาความถูกต้อง ความโปร่งใส และชื่อเสียงของสถาบัน พร้อมยืนยันว่า จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏต่อสังคม