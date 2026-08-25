ครม.ขยายเวลา “โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ” ถึง 30 ก.ย. 69 บรรเทาความเดือดร้อน 7 ลำที่ตกค้าง

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบขยายเวลา “โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ” ถึง 30 ก.ย. 69 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เรือประมง 7 ลำที่ตกค้าง รอการจ่ายเงินเยียวยา
วันนี้ (25 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) จากเดิมที่มีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ซึ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
การขอขยายเวลาในครั้งนี้ ก็เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของเรือประมง ซึ่งมีความประสงค์จะนำเรือออกนอกระบบ แต่ไม่สามารถดำเนินการแยกชิ้นส่วน ทำลายเรือ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทเรือ ได้ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้ จำนวน 7 ลำ
ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ มีเป้าหมายทั้งสิ้น 923 ลำ จ่ายเงินเยียวยาเสร็จสิ้นแล้ว 782 ลำ อยู่ระหว่างการขอขยายเวลา 7 ลำ และไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาชดเชย 134 ลำ
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า การขยายระยะเวลาโครงการในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ และไม่มีการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณแต่อย่างใด โดยยังคงใช้วงเงินเดิมที่ ครม. เคยอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 กรอบวงเงินรวม 1,622.61 ล้านบาท ซึ่งการขยายเวลาจะช่วยรักษาสิทธิและความเป็นธรรมให้แก่ชาวประมงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยปรับสมดุลกองเรือประมงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับปริมาณสัตว์น้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป