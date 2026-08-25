ครม.อนุมัติร่วมเครือข่ายโลก ดัน “สิทธิแรงงาน-ค่าจ้างเป็นธรรม-งานที่มีคุณค่า” เจ้าภาพประชุมแรงงานอาเซียน

ครม. มีมติเห็นชอบให้ไทยเข้าร่วม “เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม” เดินหน้าสิทธิแรงงาน ค่าจ้างเป็นธรรม และการคุ้มครองทางสังคม สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 ผลักดันการพัฒนาทักษะสู่การยอมรับระดับสากล
วันนี้ (25 ส.ค.) ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม (Global Coalition for Social Justice) โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ภายใต้กรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
เครือข่ายดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดย ILO เพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานโดยตรง อาทิ สิทธิแรงงาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม การเข้าถึงงานและการคุ้มครองทางสังคม การสร้างงานที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และการเจรจาระหว่างภาครัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง
การเข้าร่วมครั้งนี้จะช่วยให้ไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางด้านแรงงานกับภาคีในระดับนานาชาติ และนำไปต่อยอดการพัฒนานโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงาน ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจสีเขียว และรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆ
ขณะเดียวกัน ไทยกำลังเป็นเจ้าภาพ การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 (ALMM ครั้งที่ 29) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2569 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Advancing ASEAN Human Capital : Skill Certification towards Global Recognition” มุ่งผลักดันการรับรองทักษะฝีมือให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แรงงานนำทักษะไปต่อยอดในตลาดแรงงานที่กว้างขึ้น และช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การเดินหน้าความร่วมมือทั้งในระดับโลกและอาเซียนจะช่วยให้ไทยมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านแรงงาน พร้อมเตรียมแรงงานให้มีทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดงาน ควบคู่กับการส่งเสริมสิทธิและหลักประกันที่เหมาะสมกับโลกการทำงานยุคใหม่
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดลงนามในหนังสือยืนยันการเข้าเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงแรงงานจะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการต่อไป