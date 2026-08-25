ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวง เปิดทาง สป.กลาโหม รับ “ทหารอาสา” หนุนโครงการ 100,000 อัตรา

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เปิดทางให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัคร “ทหารอาสา” ได้เป็นครั้งแรก รองรับภารกิจด้านความมั่นคงและสอดคล้องนโยบายโครงการทหารอาสา 100,000 อัตราของรัฐบาล
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2569 มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงกลาโหมรับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันส่วนราชการที่สามารถเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวได้แก่ 1) กองบัญชาการกองทัพไทย 2) กองทัพบก 3) กองทัพเรือ และ 4) กองทัพอากาศ ตามกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือนและค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2543 เพื่อปฏิบัติภารกิจใดเป็นการเฉพาะ โดยอาจเรียกชื่อและกำหนดตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมและจะกำหนดให้มีชั้นยศทหารด้วยหรือไม่ก็ได้ ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้สามารถเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวได้
กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง โดยได้ปรับแก้เพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการทำหน้าที่ เงินเดือน และค่าตอบแทนอย่างอื่น สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2553 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถรับสมัครบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) เข้ามาปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ เช่น ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กองพันระวังป้องกัน ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ณ พื้นที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายโครงการทหารอาสา 100,000 อัตราของรัฐบาล