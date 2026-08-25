ครม.เคาะแก้ 4 กฎหมายตลาดทุน วางรากฐานตลาดทุนไทย สร้างความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือ

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. ไฟเขียวแก้ 4 กฎหมายตลาดทุน วางรากฐานตลาดทุนไทย สร้างความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือ
วันนี่้ (25 ส.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบเศรษฐกิจตลาดทุน ให้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศ ซึ่งตลาดทุนถือเป็นช่องทางระดมทุนของภาคธุรกิจ และเป็นทางเลือกในการออมและลงทุนของประชาชน ดังนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ปรับปรุงกฎหมายรองรับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน สร้างความชัดเจนในการกำกับดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. ....
นางสาวรัชดา กล่าวว่า การปรับปรุงร่างกฎหมายตลาดทุนชุดนี้ ช่วยยกระดับตลาดทุนไทยใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ (1) เพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยของตลาดทุน ให้รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้น (2) เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ผ่านการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (ผู้ประกอบธุรกิจ ตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง ผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน) ซึ่งช่วยวางรากฐานตลาดทุนไทยให้มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจและตลาดทุน ให้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศ เป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตด้วย
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายตลาดทุน ทั้ง 4 ฉบับ มีดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ 1) ด้านเทคโนโลยี เพิ่มการกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบที่มีนัยสำคัญต่อตลาดทุน (Digital Infrastructure) และรองรับการส่ง รับ โฆษณา ประกาศ เอกสารหรือข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 2) ยกระดับการกำกับ Gatekeepers ครอบคลุมผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน (Valuer) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) ทั้งในและต่างประเทศ และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ ทำให้กำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีได้โดยตรงตลอด gatekeeper chain 3) การบังคับใช้กฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. มีอำนาจสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดี high impact และปรับโครงสร้างโทษเป็นมาตรการปรับเป็นพินัยให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการกระทำผิด
2. ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ 1) รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่ง รับ โฆษณา ประกาศ เอกสารหรือข้อมูล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2) เพิ่มอำนาจสอบสวนร่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดี high impact
3. ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ รองรับกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่ง รับ โฆษณา ประกาศ เอกสารหรือข้อมูล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระและระยะเวลาการดำเนินการของประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ
4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 พ.ศ. .... มีสาระสำคัญ อาทิ เพิ่มอำนาจสอบสวนร่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดี high impact เพื่อให้กระบวนการก่อนฟ้องรวบรัด รวดเร็ว และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น