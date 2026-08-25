“อนุทิน” แจงย้ายเลขาฯ สมช.เลือกคนเหมาะกับงาน ปัดข่าว ฮ.ยิงใส่ประชาชน แม่ทัพภาค 4 ยืนยันแล้ว

“อนุทิน” แจงโยกย้ายตำแหน่งเลขาฯ สมช.เลือกคนเหมาะสมกับงาน ปฏิเสธกระแสข่าวเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชน ย้ำแม่ทัพภาค 4 ยืนยันแล้วไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถึงการทาบทาม พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทนนายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการ สมช. เพื่อมาดูเรื่องสถานการณ์ภาคใต้โดยเฉพาะ ใช่หรือไม่ ว่า ทุกอย่างอยู่ในฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้าย คนไหนที่เหมาะสมกับงานตรงไหนเราก็พยายามให้ไปอยู่ในงานที่เขาเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เรื่องนี้ไม่มีอะไร
เมื่อถามว่าได้ทาบทามขอตัว พล.อ.ชัยพฤกษ์ จาก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้มาช่วยงานใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามถึงกรณีบางฝ่ายเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ประชาชน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ไม่มีครับ ไม่มี ” พล.ท.นรธิป โพยนอกแม่ทัพภาคที่ 4 ยืนยันว่าไม่มี