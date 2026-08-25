ครม.ไฟเขียว โยกย้าย 20 บิ๊กมหาดไทย “จำเริญ-รัฐพล-อนุพงศ์-อโรชา” นั่งรองปลัดฯ “เอกวิทย์” ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ “ชัยวัฒน์” ผู้ว่าฯ อุดรฯ

ครม.เห็นชอบบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 20 ราย มีทั้งขยับขึ้นรองปลัดกระทรวง-อธิบดีกรม และสับเปลี่ยนผู้ว่าฯ หลายจังหวัด มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ บัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 20 ราย เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ เป็นการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ครอบคลุมตำแหน่งรองปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป
สำหรับรายชื่อข้าราชการระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย มีดังนี้
1.นายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2.นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
4.นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
5.นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
6.นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอธิบดีกรมที่ดิน
7.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
9.นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
11.นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
12.นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
13.นายภาสกร บุญญลักษม์ รองปลัดกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
14.นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
15.นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
16.นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
17.นางสาวธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
18.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
19.นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
20.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ การโยกย้ายครั้งดังกล่าวถือเป็นการปรับทัพข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครั้งสำคัญ โดยมีการขยับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายพื้นที่ขึ้นสู่ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและอธิบดี ขณะเดียวกันยังมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัด ก่อนมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป