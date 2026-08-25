“สุรศักดิ์” ลุยภารกิจไร้รอยต่อ ดันกีฬาไทยสู่เวทีโลก ปักหมุด “สระบุรีโมเดล” สร้างสุขภาพดี–กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“สุรศักดิ์” วางทิศทางท่องเที่ยว–กีฬา เชื่อมเวทีโลกสู่ฐานราก ชูชุดพิธีการทัพไทยเอเชี่ยนเกมส์ ถ่ายทอดแฟชั่น–ผ้าไทยสู่สากล พร้อมปักหมุด “สระบุรีโมเดล” ใช้กีฬาเสริมสุขภาพ กระตุ้น Sports Tourism และเศรษฐกิจชุมชน
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยทิศทางการทำงานของกระทรวงฯ โดยมุ่งบูรณาการภารกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การยกระดับภาพลักษณ์กีฬาไทยในเวทีนานาชาติ ไปจนถึงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า การผลักดันกีฬาไทยไม่ได้จำกัดเพียงการเตรียมนักกีฬาเพื่อชัยชนะในสนาม แต่ต้องเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับแฟชั่น วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ไทย โดยกระทรวงฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงออกแบบชุดพิธีการทัพนักกีฬาทีมชาติไทย สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน–4 ตุลาคม 2569
ชุดดังกล่าวออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Art of Unity” นำผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจาก “ดอนกอยโมเดล” จังหวัดสกลนคร และผ้าฝ้ายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาผสานกับซิลูเอตร่วมสมัย เพื่อถ่ายทอดศักยภาพแฟชั่นและผ้าไทยสู่สายตานานาชาติ
รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า นักกีฬาเปรียบเสมือนแอมบาสเดอร์ของประเทศ การนำกีฬาเชื่อมโยงกับแฟชั่นและสิ่งทอไทยจึงสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) พร้อมสร้างภาพลักษณ์และมูลค่าเพิ่มให้ประเทศไทย
ขณะเดียวกันกระทรวงฯ เดินหน้าส่งเสริมกีฬามวลชนเพื่อสร้าง “สังคมสุขภาพดี” ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาว โดยนำร่องจัดกิจกรรมออกกำลังกายมวลชนที่จังหวัดสระบุรี มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 1,000 คน และเตรียมผลักดันเป็น “สระบุรีโมเดล” กระจายกิจกรรมกีฬาและโอกาสเข้าถึงการออกกำลังกายสู่ภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังมุ่งใช้กีฬาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน หรือ Sports Tourism เพื่อดึงนักท่องเที่ยว สร้างรายได้และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงฯ จะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ระดับสากลกับการทำงานระดับชุมชน ตั้งแต่การนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่เวทีเอเชี่ยนเกมส์ ไปจนถึงการสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน เพื่อยกระดับทั้งภาพลักษณ์ประเทศและคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน