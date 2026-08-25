ความสำเร็จระดับโลก! NSM ปลื้ม "มหกรรมวิทย์ 69" ปิดฉากผลตอบรับล้น ตอกย้ำไทยศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ระดับสากล

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2569 NSM โชว์ศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ระดับสากล หลังเป็นเจ้าภาพ ASPAC 2026 มีผู้บริหาร-นักสื่อสารวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเข้าร่วม พร้อมสร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน เยาวชนทั่วประเทศตบเท้าเข้าร่วมงาน 9 วันเต็ม ผ่านนิทรรศการสุดล้ำที่เชื่อมโยง AI ธาตุหายาก พลังงานสะอาด ความมั่นคงทางอาหาร และระบบนิเวศ ประกาศเดินหน้ากระจายองค์ความรู้สู่แหล่งเรียนรู้ทั่วภูมิภาค
วันนี้(25ส.ค.)นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2569 (NST Fair 2026) ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15–23 สิงหาคม อาคาร 9–11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จทั้งในมิติต่างประเทศ และการสร้างผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยในระดับสากล NSM ได้แสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ของภูมิภาค ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2569 (Asia Pacific Network of Science and Technology Centres Conference: ASPAC Conference 2026) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจาก 68 หน่วยงาน ใน 30 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, ออสเตรเลีย และชาติสมาชิกอาเซียน มาร่วมแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ร่วมกัน
ขณะเดียวกันหัวใจสำคัญที่สุดของการจัดงานคือการ “จุดประกายและสร้างทักษะแห่งอนาคตให้แก่เยาวชน” ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จริง (Hands-on Experience) นอกห้องเรียน โดยเด็กๆ ได้ฝึกทักษะการตั้งคำถาม การสังเกต และการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ไม่ว่าจะเป็นการเท่าทันเทคโนโลยีในนิทรรศการ AI Revolution: The New Human Edge เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้กำหนดทิศทางปัญญาประดิษฐ์, การเข้าถึงขุมพลังธาตุหายากในนิทรรศการ Rare Earth: The Invisible Powe ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม EV และพลังงานสะอาด, ตลอดจนการตระหนักรู้ถึงความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพผ่านนิทรรศการ The Hidden World of Rangelands และ Over the Bloom ที่เปิดมุมมองใหม่ให้เห็นคุณค่าของดอกไม้ต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เยาวชนไทย โดยได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีสถาบันการศึกษาและโรงเรียนจากทั่วประเทศจองเข้าชมงานล่วงหน้ามากกว่า 1,500 แห่ง พร้อมเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคักตลอด 9 วันเต็ม
“NSM ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน คณะครู และเยาวชนทุกคนที่มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ ความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับวงการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไทย โดยหลังจบงาน NSM จะนำชิ้นงานและนิทรรศการบางส่วนไปจัดแสดงต่อ ณ พิพิธภัณฑ์ในสังกัด NSM และกระจายส่งต่อไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัล “Thailand Science Communication Awards 2026” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากร องค์กร และผลงานที่มีบทบาทโดดเด่นในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชนอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และร่วมกันยกระดับการรู้วิทยาศาสตร์สำหรับพลเมือง (Science Literacy) ให้กว้างขวางและเข้มแข็งยิ่งขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่อนาคตด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำหรับ Thailand Science Communication Awards 2026 รวม 15 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้ทรงคุณูปการด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Distinguished Science Communication Award) จำนวน 4 คน ได้แก่ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล นายเฉลิมชัย ห่อนาค ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง และ Emeritus Professor Susan Mary Stocklmayer
รางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์แห่งปี (Science Communicator of the Year) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และ ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ
รางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Excellence in Science Communication Organization Award) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
รางวัลผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม (Outstanding Science Communication Award) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ อวกาศน่ารู้ by KornKT ประเภทรายการสาระบันเทิงด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ รายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด และประเภทโครงการหรือกิจกรรม ได้แก่ Bringing Thailand to Space: ประเทศไทยจะไปอวกาศ?
นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจและส่งต่อโอกาสให้แก่เยาวชน NSM ขอเชิญชวนน้อง ๆ ร่วมส่งผลงานประกวดในกิจกรรม “NST Fair บินลัดฟ้า ล่าฝันสู่สิงคโปร์” ชิงรางวัลแพ็กเกจศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล โดยเป็นรางวัลจากคณะกรรมการ 4 รางวัล และรางวัล Popular Vote 5 รางวัล เพียงถ่ายทำคลิปวิดีโอรีวิวความประทับใจงาน NST Fair 2026 ความยาว 60–90 วินาที โพสต์ลง Social Media ของตนเองแบบสาธารณะ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15 – 25 สิงหาคม 2569 ติดตามรายละเอียด กติกาเพิ่มเติมและประกาศผลได้ทาง Facebook: NSTFairThailand หรือเว็บไซต์ www.thailandnstfair.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-577-9960