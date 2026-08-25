ครม.เคาะย้าย “ฉัตรชัย บางชวด” จากเลขาฯ สมช.นั่งปลัดสำนักนายกฯ คนใหม่ "เสธ.ปูด้วง" เสียบแทน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทนนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยนายฉัตรชัยเหลืออายุราชการอีก 1 ปี ก่อนเกษียณในปี 2570
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569
นายฉัตรชัยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. เมื่อปี 2567 และปัจจุบันเหลืออายุราชการอีก 1 ปี โดยมีกำหนดเกษียณอายุราชการในปี 2570
การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายบริหาร ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2569 และมีผลสืบทอดตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อจากนางยุพาที่จะพ้นจากราชการตามวาระเกษียณอายุ
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการ สมช.คนใหม่ ได้แก่ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รมน.) คนปัจจุบัน