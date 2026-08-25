‘รุทธพล‘ ไม่ทราบ ‘ชนนพัฒฐ์’ ขอความเป็นธรรมคดีเว็บพนันในชั้นดีเอสไอ ชี้มีสิทธิ์ชั้นอัยการ

‘รุทธพล‘ ไม่ทราบ ‘ชนนพัฒฐ์’ ยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นดีเอสไอ ชี้มีสิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรมชั้นอัยการ ปมคดีเว็บพนัน - อาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (25 ส.ค. 69) เวลา 09.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม เตรียมยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ภายหลังถูกพนักงานสอบสวนนำตัวส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุด ในคดีเว็บพนัน และอาชญากรรมข้ามชาติ ว่า มีสิทธิ์ร้องขอ แต่ตนเห็นว่านายชนนพัฒฐ์เพิ่งยื่นส่งอัยการ ซึ่งจะต้องไปทำหนังสือร้องขอในแต่ละประเด็น ซึ่งเชื่อว่านายชนนพัฒฐ์จะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้
ส่วนที่นายชนนพัฒฐ์ ระบุว่า เคยยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นพนักงานสอบสวนของดีเอสไอแล้ว แต่ไม่ได้รับความชัดเจน พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ตนไม่ทราบในรายละเอียดว่าในส่วนของดีเอสไอได้ยื่นหรือไม่ ต้องขอตรวจสอบ เพราะหากยื่นดีเอสไอต้องดำเนินการ ซึ่งก็ไม่สิทธิ์หากนายชนนพัฒฐ์จะยื่นที่ชั้นอัยการ