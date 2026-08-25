"รุทธพล" เผยดีเอสไอเตรียมแจ้งกองปราบฟันมือปล่อยสำนวนคดีฮั้ว สว. ชี้ผิดทั้งอาญา-กฎหมายคดีพิเศษ

"รุทธพล" เผยดีเอสไอเตรียมแจ้งความกองปราบเอาผิด มือปล่อย-ผู้เผยแพร่สำนวน ฮั้ว สว. ชี้ผิดทั้งอาญา- กฎหมายคดีพิเศษ
วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 09.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่ iLaw เปิดข้อมูลคดีฮั้ว สว. ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงและได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ว่า เท่าที่ติดตามข่าว เอกสารดังกล่าวเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยตนก็มีข้อสงสัยว่าเอกสารดังกล่าวได้มาอย่างไร
ขณะนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า บุคคลใดทำให้เอกสารหลุดออกไป หรือมีใครเกี่ยวข้องบ้าง เมื่อการตรวจสอบแล้วเสร็จ จะให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงต่อตนว่า ข้อมูลหลุดไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างไร และตนยังทราบว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องหมายถึงผู้ที่นำเอกสารและสำนวนไปใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งอาจมีความผิดทั้งในคดีอาญาและตามกฎหมายพิเศษ
เมื่อถามว่า การแจ้งความครั้งนี้จะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูล รวมถึงบุคคลภายนอกที่นำข้อมูลมาเผยแพร่ด้วยหรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้พิจารณาตามพยานหลักฐานว่า ผู้ที่นำเอกสารไปและนำมาเผยแพร่จะมีความผิดอย่างไร
อย่างไรก็ตาม เอกสารที่หลุดออกมาเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อน ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม