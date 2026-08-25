ขาเที่ยวเตรียมเฮ! รัฐบาลเตรียมเคาะ “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ขยาย 1 ล้านสิทธิ ใช้เงิน พ.ร.ก. 3.5 พันล้าน

รมว.ท่องเที่ยวเผยคุย "เอกนิติ" เคาะลุย “ไทยเที่ยวไทยพลัส” ขยาย 1 ล้านสิทธิ ใช้งบจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 3.5 พันล้าน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยผู้ประกอบการหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน แย้ม ททท.เตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่าน-เหนือ ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วม
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงความชัดเจนในโครงไทยเที่ยวไทยพลัส ว่า จะเริ่มลงทะเบียน 1 ตุลาคมนี้ โดยจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้ว เหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไข โดยจะใช้แอปฯเป๋าตังค์ และจากการหารือกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กับ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวานนี้ ก็ยืนยันว่าจะพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้
ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์ เป็น 1,000,000 สิทธิ์ โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 3,500 ล้านบาท เพราะเดิมที่ประเมินไว้ 500,000 สิทธิ์นั้นจะต้องใช้ 1,750 ล้านบาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้ใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก จึงได้เปิด1 ล้านสิทธิ์ในรอบเดียว โดย 1 คนจะสามารถลงทะเบียนได้ 5 สิทธิ์
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อที่จะต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมา
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว จ.น่าน หลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วม ว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าหลังจากฟื้นฟู จังหวัดน่านจะต้องมีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ เพราะถ้าหมดฝนก็จะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงอากาศดีของจ.น่าน ขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนืออยู่